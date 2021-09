Mustang Mach-E tre volte nel Guinnes dei primati per la ricarica

Mustang Mach-E, il SUV completamente elettrico dell'Ovale Blu, e' diventato detentore di due nuovi titoli Guinness World Records, che si aggiungono al record di ultra-efficienza gia' vinto quest'estate. Il Guinness World Records ha confermato 43 minuti e 13 secondi come il tempo di ricarica piu' breve nel viaggio piu' lungo della Gran Bretagna, abbassandolo di oltre 30 minuti rispetto al tentativo precedente. La ricarica rapida di Mustang Mach-E a trazione posteriore extended range, che ha stabilito il record, a 150 kW aggiunge circa 73 miglia di autonomia ogni 10 minuti in carica. La squadra si e' fermata solo a Wigan, nel nord ovest dell'Inghilterra, per una singola sessione di ricarica il mese scorso, il che significa che il record del minor numero di soste di ricarica rimmarra' saldamente assegnato a Mustang Mach-E, a meno che un altro veicolo in futuro non percorra 840 miglia senza la necessita' di ricaricare lungo il percorso. Ci sono 15.000 punti di ricarica che possono essere localizzati, raggiunti e pagati grazie alla app Ford Pass, su un totale di 200.000 presenti in tutta Europa. Lo scorso luglio, Mustang Mach-E ha dimostrato la sua ultra-efficienza sullo stesso percorso, viaggiando a 6,5 ??miglia per chilowattora (kWh), equivalenti a ben oltre 500 miglia di autonomia, rispetto alle 379 miglia ufficiali per singola carica. "Con l'aumento delle consegne, i clienti possono essere tranquilli nell'utilizzo quotidiano di Mustang Mach-E, come dimostra questa tripla prestazione da record, anche nel viaggio piu' estremo del Regno Unito" ha dichiarato Tim Nicklin, responsabile dell'elettrificazione di Ford. "Il Go Electric report di Ford sulla percezione dei consumatori nei confronti dei veicoli elettrici rivela che l'autonomia media che il pubblico pensa possa percorrere un'auto elettrica completamente carica e' inferiore a 150 miglia. Se Mustang Mach-E puo' raggiungere ben oltre il triplo di quella distanza nelle mani dei professionisti, puo' facilmente fornire ai proprietari l'assoluta tranquillita' e la fine dell'ansia da autonomia riscontrata sino a oggi" conclude. I membri del world record team Paul Clifton, il corrispondente trasporti della BBC, e i co-piloti Fergal McGrath, Kevin Booker e Adam Wood, gia' detengono il record di efficienza di guida su veicoli a benzina e diesel, Hanno utilizzato la funzione di registrazione dei dati a distanza dell'azienda di Adam, Intrepid, per monitorare e registrare il consumo energetico dell'auto, come richiesto dai rigorosi standard per la verifica indipendente stabiliti dal Guinness World Records. . tvi/com 07-Set-21 14:11