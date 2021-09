Covid, risposta piu' debole al vaccino per i pazienti immunodepressi

MILANO - La collaborazione tra l'ASST Spedali Civili e l'Universita' di Brescia con il National Institute of Health (NIH) di Bethesda (USA), iniziata l'anno scorso, all'esordio della pandemia da Covid-19, continua a dare buoni frutti. Grazie a questa collaborazione, il 5 settembre scorso e' stato pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica The Journal of Allergy and Clinical Immunology, uno studio condotto su 83 pazienti affetti da varie forme di immunodeficienza che aiuta a fare luce sull'azione dei vaccini anti-SARS- CoV-2, entrando nel vivo del dibattito mondiale sulla sua efficacia e utilita' e sull'importanza di somministrare una terza dose di richiamo ai pazienti con difetti immunitari. Allo studio hanno partecipato il professor Luigi Notarangelo e la dottoressa Ottavia Delmonte, che in passato hanno lavorato all'Universita' di Brescia e al laboratorio Nocivelli degli Spedali Civili e che ora ricoprono un ruolo di rilievo all'NIH, la professoressa Eugenia Quiros-Roldan e la dottoressa Luisa Imberti della Clinica di Malattie Infettive e Tropicali dell'Universita' e del Laboratorio CREA degli Spedali Civili, insieme a molti operatori sanitari. La ricerca ha rivelato che tra i pazienti con immunodeficienze, solo il 59% raggiunge una copertura anticorpale dopo la prima dose di vaccino; tale percentuale arriva all'85% una volta completato l'intero ciclo di immunizzazione, ma anche dopo la seconda dose i livelli di anticorpi prodotti sono variabili. Di contro, tutti gli operatori sanitari senza problemi immunitari coinvolti nello studio hanno risposto gia' alla prima dose del vaccino e i livelli di anticorpi anticorpi anti-Covid-19 sono ulteriormente aumentati dopo la seconda dose. A fronte di quanto emerso da questo studio, si desume che i pazienti con malattie del sistema immunitario rispondono piu' debolmente al vaccino e che alcuni di loro, purtroppo, non rispondono affatto. I dati avvalorano una recente raccomandazione del Center for Disease Control americano in base alla quale per i pazienti immunodepressi e' consigliata una terza dose di vaccino a base di mRNA. . fsc/com 08-Set-21 11:56