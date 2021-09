Agli Europei di ciclismo oro per l'Italia di Ganna nel team relay

TRENTO - L'Italia ha vinto oggi il team relay (crono-staffetta mista) degli Europei di ciclismo su strada, in scena a Trento. La formazione azzurra, composta da Filippo Ganna, Alessandro De Marchi, Matteo Sobrero, Marta Cavalli, Elena Cecchini ed Elisa Longo Borghini, si è imposta col tempo di 51'59". Alle spalle dell'Italia, medaglia d'argento per la Germania, bronzo per l'Olanda. "Una grande gioia. E' stato importante cominciare così questi Europei. E' bello per tutto il gruppo Italia partire con questo oro. Domani vediamo cosa succede nella prova a cronometro", ha dichiarato, sul podio, Ganna. L'azzurro è fra i favoriti per la crono individuale, in programma fra 24 ore. "E' la prima staffetta che ho fatto. Non avevamo mai corso insieme con le altre ragazze. C'era molto vento e non era facile. Nella seconda parte abbiamo 'controllato'. Bello vincere qui a Trento, davanti al pubblico italiano", ha detto invece Marta Cavalli. . pdm/red 08-Set-21 16:57