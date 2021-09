Femminicidio Vicenza: arrestato l'omicida

VICENZA - E' stato arrestato dai Carabinieri Pierangelo Pellizzari, 61 anni, l'uomo accusato di aver ucciso la ex moglie trentenne Rita Amenzenel vicentino. E' stato rintracciato vicino a casa.

Pellizzari si era barricato, ancora con la pistola in tasca, in una abitazione di Villaga, a poca distanza dalla casa dove la coppia risiedeva. Ad arrestarlo sono stati i Carabinieri.

Per uccidere l'ex moglie Rita Amenze, l'uomo ha esploso almeno quattro colpi di pistola. Secondo quanto emerso da ambienti della Procura, la donna è stata raggiunta da tre proiettili che le hanno sfigurato il volto e da uno alle spalle, dall'alto verso il basso. La vittima ha tentato di ripararsi con le braccia, anch'esse sfiorate dai proiettili. Alla fine Pellizzari ha esploso un colpo in aria per garantirsi la fuga. I testimoni raccontano che con tutta calma ha infilato la pistola nella giacca, è salito sulla sua jeep e si è allontanato. Gli investigatori stanno anche vagliando i frame di un video che ritrarrebbe l'assassino mentre prende il caffè in un bar poco prima di compiere l'omicidio.