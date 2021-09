Venezia 78: Leone d'oro a L'Evenement, la giuria premia Sorrentino

VENEZIA - L'ÉVÉNEMENT di Audrey Diwan (Francia) è il Leone d'oro di Venezia 78 assegnato dalla giuria presieduta da Bong Joon Ho e composta da Saverio Costanzo, Virginie Efira, Cynthia Erivo, Sarah Gadon, Alexander Nanau e Chloé Zhao. E' la storia di una giovane brillante universitaria (Anamaria Vartolomei) che nella Francia di inizio anni '60 con l'aborto ancora illegale è determinata a non proseguire la gravidanza per seguire la sua strada.

Il Leone d'argento per la miglior regia va a Jane Campion per il film THE POWER OF THE DOG (Nuova Zelanda, Australia) il Leone d'argento di Venezia 78 per la migliore regia.

È STATA LA MANO DI DIO di Paolo Sorrentino (Italia) è il Leone d'argento - Gran premio speciale della giuria di Venezia 78.

A Filippo Scotti, il Fabietto protagonista di È STATA LA MANO DI DIO di Paolo Sorrentino (Italia) va il Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore emergente .

A IL BUCO di Michelangelo Frammartino (Italia, Francia, Germania) va il Premio speciale della giuria di Venezia 78.

A Maggie Gyllenhaal per il film THE LOST DAUGHTER di Maggie Gyllenhaal (Grecia, USA, Regno Unito, Israele) va il premio per la migliore sceneggiatura a Venezia 78.

A John Arcilla per il film ON THE JOB: THE MISSING 8 di Erik Matti (Filippine) va la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile a Venezia 78.

A Penélope Cruz per il film MADRES PARALELAS di Pedro Almodóvar (Spagna) va la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile a Venezia 78.