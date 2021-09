Piaggio 1, il nuovo e-scooter essenziale, facile e leggero

Il Gruppo Piaggio si conferma ancora una volta all'avanguardia nello sviluppo di soluzioni smart per la mobilita' urbana, lanciando il nuovo Piaggio 1, veicolo che rivoluziona il concetto di e-scooter. Piaggio 1 unisce le caratteristiche vincenti del piu' moderno e-scooter - agilita' e leggerezza per il commuting urbano unite a essenzialita' e praticita' - alla qualita' e affidabilita' degli scooter Piaggio. Cio' significa innanzitutto sicurezza, grazie a una ciclistica solida e votata al piacere di guida, ma anche un design accattivante e curato in ogni dettaglio, un comfort e una abitabilita' di alto livello e un nutrito equipaggiamento tecnologico, che include strumentazione digitale a colori, fanaleria full LED e sistema keyless. Piaggio 1 e' anche l'unico e-scooter della sua categoria con un capiente vano sottosella, in grado di contenere un casco full jet. Piaggio 1 e' spinto da un motore elettrico integrato nella ruota posteriore: la versione ciclomotore (Piaggio 1), con velocita' limitata a 45 km/h, eroga una potenza di 1,2 kW, mentre la versione motociclo (Piaggio 1 Active) monta una unita' da 2 kW. In entrambe le versioni la batteria e' posizionata sotto la sella, facilmente estraibile in pochi secondi e trasportabile per effettuare comodamente la ricarica in casa o in ufficio. . tvi/com 14-Set-21 16:01