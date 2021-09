Nuovo Dacia Duster, look da SUV, robusto e versatile

Quasi 2 milioni i Duster venduti dal 2010 in Europa di cui 250.000 in Italia, Dacia Duster e' diventato una vera e propria icona di stile e di concretezza. Essenziale, Robusto e sempre accessibile, Nuovo Dacia Duster si evolve grazie ad un tocco di modernita' e freschezza che ne esaltano lo spirito avventuroso e outdoor. Il suo intramontabile stile e' stato aggiornato nel design esterno, con i gruppi ottici anteriori e posteriori che si caratterizzano per la firma luminosa Y-shape, la nuova calandra, i cerchi in lega e lo spoiler posteriore; il tutto restando fedele ai canoni stilistici del Duster delle origini. Il lavoro di squadra tra i designer e gli ingegneri ha consentito di trovare soluzioni aereodinamiche che consentissero di ridurre le emissioni di CO2 ed i consumi. Anche all'interno, gli interventi di aggiornamento sono stati realizzati con la stessa filosofia: migliorare la vita a bordo con tutti gli equipaggiamenti essenziali, senza aggiungere del superfluo. Un esempio tra tutti, l'aggiunta di due prese USB nella parte posteriore dell'abitacolo e l'integrazione di una seconda presa USB anteriore per favorire la connettivita' di tutti i passeggeri a bordo. La gamma delle motorizzazioni e' stata completamente rinnovata, con l'introduzione della trasmissione automatica EDC a 6 rapporti sul motore TCe 150 e l'aggiornamento del motore ECO-G 100 che ospita un serbatoio GPL con una capacita' aumentata del 50% che consente di arrivare a 1.235 chilometri di autonomia con entrambi i serbatoi (benzina e GPL). L'integrazione della comprovata tecnologia GPL nel motore ECO-G 100 come dotazione originale e' garanzia di sicurezza ed affidabilita'. Nuovo Duster offre una gamma completa di motorizzazioni dedicate a tutti gli utilizzi e conformi alla norma Euro 6D Full: Diesel: dCi 115, a 2 o 4 ruote motrici, con trasmissione manuale a 6 rapporti. Benzina: TCe 90 a 2 ruote motrici con trasmissione manuale a 6 rapporti e TCe 150 a 2 ruote motrici con trasmissione automatica EDC a 6 rapporti Bifuel benzina-GPL: ECO-G 100 a 2 ruote motrici con trasmissione manuale a 6 rapporti. A partire da 12.950 euro nella versione Access benzina, in Italia Nuovo Dacia Duster e' proposto in 4 livelli di equipaggiamento, ai quali si aggiunge l'esclusiva proposta Prestige UP che concretizza la nuova offerta UP&GO, a breve disponibile sull'intera gamma Dacia. In occasione della commercializzazione di Nuovo Duster, Dacia presenta la nuova offerta commerciale UP&GO. L'offerta prevede la possibilita' di scegliere, lo specifico livello Prestige UP, che si caratterizza per essere full optional con, in piu', la garanzia di una consegna in tempi piu' rapidi e certi. L'offerta UP & GO e' disponibile su Nuovo Duster 4x2 esclusivamente in due motorizzazioni: bi-fuel benzina/GPL ECO-G 100 e diesel dCi 115 4x2. Basata sul livello Prestige, Duster Prestige UP offre in piu', di serie, la Key less entry, la multiview camera e la ruota di scorta (sulla motorizzazione diesel), con un vantaggio medio di 250 euro. Tale proposta sara' da subito disponibile in Concessionaria, al lancio di Nuovo Duster da meta' settembre. . tvi/com 16-Set-21 14:49