Torna il "Mese del Cuore" con 1.000 check-up gratuiti

ROMA - In quest'ultimo anno la nostra attenzione si e' concentrata su un nuovo antagonista. Questo, durante la pandemia, ha comportato la riduzione del numero di controlli medici per tutte le altre malattie, comprese quelle cardiovascolari. Nel 2020, infatti, 1 italiano su 3 non ha svolto gli esami del sangue di routine1, e in particolare c'e' stata una drastica riduzione dei controlli medici di routine, con un milione di esami di screening in meno effettuati rispetto al 20192. A cio' si aggiunge che i problemi cardiovascolari sono ancora oggi la prima causa di morte in Italia (34,8% di tutti i decessi secondo l'Istat) e, di questi, circa un terzo sono correlabili al colesterolo alto. Per questo motivo, non possiamo piu' rimandare: e' arrivato il momento di ridare centralita' alla propria salute e tornare a fare i controlli necessari sui livelli di colesterolo e gli altri fattori di rischio cardiovascolare. Per questo motivo Danacol di Danone, che da 12 anni si prende attivamente cura del colesterolo degli italiani, in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, rilancia il Mese del Cuore, un'iniziativa che punta ad informare gli italiani sull'importanza della prevenzione. Non a caso il motto scelto per questa edizione - Al cuor non si rimanda - esprime bene il senso di urgenza: non e' piu' tempo di rimandare un impegno che dovrebbe essere vissuto nel modo piu' semplice e naturale possibile, perche' parte di uno stile di vita sano. Durante il "Mese del Cuore" verranno offerti 1.000 check up gratuiti effettuati da un team di medici coordinato dal professor Francesco Landi, Direttore UOC Medicina Interna Geriatrica Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Docente di Medicina Interna e Geriatria all'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, campus di Roma. Durante le visite di screening - che si terranno dal 24 settembre al 16 ottobre nelle giornate di venerdi' e sabato con i seguenti orari: venerdi' 14.30-19.30 e sabato 9.00-13.00 e 14.00-18.00 presso il Policlinico Gemelli, Centro di Medicina dell'Invecchiamento (CeMi) Roma, (gli screening potranno essere prenotati sul sito www.mesedelcuore.danacol.it) - i medici eseguiranno la misurazione dei 7 fattori di rischio cardiovascolare, ovvero la pressione arteriosa, i valori di glicemia e colesterolo, dell'indice di massa corporea, unitamente alla valutazione dello stile di vita (ad esempio il fumo), delle abitudini alimentari e di alcuni parametri di performance funzionale (come la forza muscolare). Al termine della visita ai partecipanti verra' rilasciata una scheda in cui saranno riportati i risultati delle valutazioni eseguite, corredati da consigli e raccomandazioni per un corretto stile di vita. Con l'obiettivo di stimolare gli italiani a ritornare a fare controlli per prendersi cura della propria salute cardiovascolare, l'iniziativa Mese del Cuore prevede inoltre la possibilita' di fare test di autovalutazione del rischio sulla piattaforma www.mesedelcuore.danacol.it. "Nelle precedenti edizioni del Mese del Cuore sono state raccolte importanti informazioni sugli stili di vita degli italiani e sulla loro sensibilita' rispetto al controllo dei principali fattori di rischio cardiovascolare - sostiene il professor Francesco Landi - come la misurazione della pressione arteriosa, del colesterolo e della glicemia. Tutti questi dati hanno portato alla realizzazione di importanti studi, in fase di pubblicazione, che fanno emergere una scarsa propensione della popolazione alla prevenzione e al controllo dei fattori di rischio. La comparsa del Covid-19 poi ha influito sulla tendenza degli italiani a condurre una vita sedentaria e ha amplificato questa scarsa attenzione alla prevenzione e a condurre stili di vita salutari". "La nuova edizione del Mese del Cuore ci da' l'opportunita' di riaffermare l'importanza di un'adeguata prevenzione e di uno stile di vita sano, necessari per raggiungere una longevita' di successo. L'ultimo weekend di screening del Mese del Cuore - conclude Landi - si svolgera' all'interno della Longevity Run, l'evento di sensibilizzazione per uno stile di vita sano e attivo, che si terra' a Roma il 23 e 24 ottobre presso lo Stadio Terme di Caracalla". Il Mese del Cuore ha l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione sui principali fattori di rischio per la salute cardiovascolare e di contribuire a un cambiamento significativo degli stili di vita: fare attivita' fisica e perseguire un'alimentazione corretta restano le attivita' piu' semplici ma necessarie per limitare il rischio cardiovascolare e tenere sotto controllo i valori del colesterolo. "Questa iniziativa rientra all'interno della nostra missione di "portare la salute attraverso l'alimentazione" e del nostro impegno, in quanto azienda B Corp, a incidere positivamente con il nostro operato sulla vita delle persone e della comunita'", afferma Salvatore Castiglione, Corporate Affairs Director Danone. "Per ridurre il colesterolo, uno dei principali fattori di rischio cardiovascolare, e' importante uno stile di vita sano e una corretta alimentazione. Danacol, che grazie ai suoi steroli vegetali aiuta a ridurre il colesterolo, e' da sempre impegnato a supportare campagne di prevenzione delle malattie cardiovascolari. Con questo spirito rinnoviamo la collaborazione con il Policlinico Gemelli per una nuova edizione del "Mese del Cuore": un'iniziativa che ci vede nuovamente insieme per contribuire a diffondere un'attenzione alla corretta alimentazione e al mantenimento di uno stile di vita sano". "Siamo molto lieti della prosecuzione della partnership Gemelli Danone - sostiene il professor Marco Elefanti, Direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS - che ha prodotto risultati in termini di educazione ai corretti stili di vita. Si tratta di due realta', nazionale e internazionale, accomunate dall'attenzione per la salute della popolazione. Un esempio positivo di collaborazione che parte da lontano e che si e' consolidata negli anni e ha permesso la produzione di evidenze scientifiche grazie alla raccolta di numerosi dati e molteplici informazioni sullo stato di salute e sugli stili di vita degli italiani". L'importanza di un'iniziativa come il "Mese del Cuore" e' confermata dai dati emersi dalle precedenti edizioni: la prevalenza di valori anomali di colesterolo nel sangue e' stata riscontrata nel 64,5% dei partecipanti; meno della meta' risultava consapevole dei propri livelli di colesterolo, con il 42% che credeva di avere valori di colesterolo normali, mentre in realta' solo il 48% di questi rientrava nel range di normalita' ("200mg/dL); piu' di un terzo dei partecipanti (40%) non aveva misurato il colesterolo nell'ultimo anno. Tra questi, solo il 36% aveva livelli di colesterolo normali ("200mg/dL). . fil/fsc/com 16-Set-21 15:21