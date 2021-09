Salvini "Il Governo eviti il caro-bollette tagliando l'Iva"

ROMA - Continua la polemica sul preannunciato aumento delle bollette di gas e luce e Matteo Salvini, leader della Lega, ospite a Dritto e Rovescio su Rete 4, puntualizza che "il Governo puo' intervenire subito sul caro-bollette tagliando l'Iva. Il Governo se vuole puo' bloccare gli aumenti; con meta' dei soldi dati per il reddito cittadinanza a chi non lo merita, questi aumenti li azzeri". Salvini è poi tornato a parlare di nucleare sottolineando come "in Europa ci sono 126 centrali nucleari, e l'Italia compra l'energia da altri Paesi e la paga il doppio. Allora pensare ad un ritorno all'energia che non e' piu' quella di Chernobyl e dei disastri, ma sicura, pulita e a impatto ambientale zero. Mi sembra stupido far pagare piu' di altri per dei no ideologici", ha concluso Salvini. . ban/fsc/red 16-Set-21 22:48