Italvolley batte la Slovenia, azzurri d'oro agli Europei

KATOWICE (POLONIA) - La nuova Nazionale italiana di pallavolo ha vinto la finale contro la Slovenia e ha conquistato la medaglia d'oro dei Campionati Europei di pallavolo. Per gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, dopo una kermesse continentale praticamente perfetta, trionfo al tie break, in Polonia, nell'atto conclusivo del torneo. All'arena coperta "Spodek" di Katowice, l'Italia ha piegato per 3-2 la Slovenia con i parziali di 22-25, 25-20, 20-25, 25-20, 15-11. Si tratta di una storica doppietta azzurra: anche l'Italia femminile ha vinto l'oro agli Europei di quest'anno. Dopo l'addio di Osmany Juantorena, che ha "salutato" la maglia azzurra, e l'infortunio di Ivan Zaytsev, De Giorgi ha saputo ricostruire l'Italia con capitan Simone Giannelli e tanti giovani sugli scudi. Gli azzurri tornano sul tetto d'Europa dopo 16 anni: l'ultimo successo era datato 2005. . pdm/red 19-Set-21 23:12