Figliuolo "Obbligo vaccinale? Discussione sul nulla"

ROMA - "In questa fase abbiamo una copertura dell'82% e andiamo avanti. Molto spesso si fanno discussioni sul nulla, gli italiani sono molto piu' intelligenti di quanto qualcuno voglia farli sembrare". Cosi' il commissario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, a margine della visita all'hub vaccinale di Villorba (Treviso), sulla necessità dell'obbligo vaccinale. "Tutti gli strumenti della democrazia quando vengono adottati vanno bene, quindi ok. Poi decideranno i cittadini sulla base delle loro scelte", ha aggiunto sull'ipotesi di un referendum sul green pass. . ads/red 20-Set-21 12:14