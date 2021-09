Ds 3 Crossback E-Tense, dinamicita' ed eleganza full electric

Una prova su strada che ha rivelato una vettura elegante non solo nell'aspetto ma anche nelle prestazioni, un interno comodo e confortevole, tecnologia d'avanguardia, motore silenzioso e dinamico: ecco tutto il savoir faire francese che il marchio diffonde nel mondo, all'insegna del lusso e dell'artigianalita'. Primo B-SUV premium 100% elettrico del mercato, DS 3 Crossback E-Tense propone prestazioni elettrizzanti in un abitacolo raffinato, firmato DS Automobiles. La catena di trazione elettrica e' composta da un motore elettrico da 100 kW (136 cv) e 260 Nm, abbinato a una batteria agli ioni di litio da 50 kWh e da un sistema di recupero di energia alla decelerazione e in frenata. L'autonomia e' di 320 km (ciclo WLTP). Le prestazioni rivoluzionano anche la guida, con accelerazioni da 0 a 50 km/h in soli 3,3 secondi. Il comfort fissa nuovi standard grazie a un trattamento eccezionale della rumorosita' nell'abitacolo e all'assenza di vibrazioni del motore. Il comportamento stradale e' migliorato dal posizionamento centrato e abbassato della batteria compatta interamente montata sotto il pianale. La massa della batteria e' compensata in parte grazie a un risparmio di 50 chilogrammi su altri elementi rispetto allo stesso modello con motorizzazione termica. Sono proposte tre modalita' di guida: Eco per massimizzare l'autonomia, Normale e Sport con un surplus di coppia. A questo si aggiungono due soluzioni di recupero di energia, ereditate dalla Formula E, controllate dal conducente: Normale, per simulare il comportamento di un motore termico, o Brake, che applica una decelerazione di 1,2 m/s2 e permette di sfruttare al massimo le tecnologie di rigenerazione dell'energia. Il software preposto a questa funzionalita' e' di diretta derivazione dalle tecnologie studiate da DS Performance nella preparazione della monoposto che partecipa al campionato di Formula E, disciplina dedicata alle monoposto 100% elettriche, nel quale il team DS Techeetah vanta il primato di vittoria di entrambi i titoli (piloti e costruttori) per due anni consecutivi. La ricarica rapida da 100 kW offre la possibilita' di ricaricare 9 chilometri al minuto e di raggiungere l'80 % di ricarica in 30 minuti. Per effettuare la ricarica della batteria a domicilio, il brand DS propone DS Smart Wallbox connessa, con una versione trifase che consente una ricarica completa in sole 5 ore. I sistemi di bordo permettono di avere tutto sotto controllo. Con l'analisi dei flussi di energia, un grafico esprime in maniera eloquente tanto il flusso di energia, quanto il suo recupero in fase di frenata. Nel grafico che viene mostrato nell'apposito menu' del Touchscreen centrale, un istogramma di colore blu mostra l'energia consumata, proveniente direttamente dalla batteria di trazione. Con il colore verde, un secondo istogramma esprime invece l'energia rigenerata in decelerazione e frenata, con cui viene ricaricata la stessa batteria di trazione. Una valutazione media, espressa in kWh/100 km, ha invece il compito di riassumere l'andamento del viaggio in corso. Per quanto riguarda il design, con questa versione 100% elettrica, DS 3 Crossback E-Tense si distingue per delle cromature satinate e l'integrazione della firma E-Tense. . ban/tvi/red 21-Set-21 13:53