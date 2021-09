Suzuki, porte aperte nel weekend per una gamma tutta incentivata

Suzuki, dopo aver visto in agosto la propria quota di mercato salire al 2,71%, sente ancora forte interesse attorno alla sua gamma, tutta composta da modelli ibridi Euro 6, che in questo periodo beneficiano degli incentivi previsti per le auto a basso impatto ambientale. Per dar modo al pubblico di osservare da vicino le vetture, la Casa di Hamamatsu ha quindi deciso di organizzare un'apertura straordinaria dei concessionari ufficiali per il prossimo weekend. Sabato 25 e domenica 26 settembre i dealer Suzuki riproporranno dunque la formula "Aperti per te" e saranno felici di accogliere negli showroom i potenziali Clienti. Il personale sara' pronto a illustrare le caratteristiche uniche della gamma Suzuki Hybrid e le imperdibili opportunita' d'acquisto, con la possibilita' ancora per breve tempo di risparmiare fino a 10.000 Euro. Suzuki crede molto nel green e garantira' ai Clienti che sceglieranno Across Plug-in gli stessi vantaggi previsti nel mese scorso, nonostante l'esaurimento dei fondi dallo scorso 16 settembre. Infatti, Suzuki mantiene per i propri clienti le stesse condizioni garantite dagli incentivi prima dell'esaurimento fondi, assicurando cosi' - come in precedenza - vantaggi fino a 10.000 Euro a chi scegliera' la sua ammiraglia hi-tech, elettrica sempre e ibrida quando serve. Con questo provvedimento Suzuki dimostra una grande sensibilita' ai temi ambientali e conferma come correttezza e trasparenza siano alla base del suo rapporto con il pubblico. Al di la' del caso di Across Plug-in, per tutti gli altri modelli della gamma Suzuki rimane la possibilita' di accedere agli incentivi introdotti a luglio dal DL Sostegni bis. Grazie all'ulteriore contributo di Suzuki e della sua rete, chiunque ha pertanto in questo periodo l'occasione di comprare a prezzi irripetibili una Suzuki nuova. Sempre piu' automobilisti premiano la scelta di Suzuki di proporre, a condizioni chiare e convenienti, modelli dalla spiccata personalita', con una ricca dotazione di serie e spesso piu' compatti e leggeri della media delle rispettive categorie. Questa caratteristica e' il primo presupposto per un'elevata efficienza e per un comportamento su strada piu' piacevole e sicuro. La tecnologia Hybrid accomuna oggi tutti le vetture Suzuki, che possono essere ordinate anche con la trasmissione automatica o con la trazione integrale e mantengono sempre ottime prestazioni e costi di gestione ridotti. Ignis e' l'unico Suv ibrido ultra compatto del mercato e abbina in modo impareggiabile un animo urbano a uno spirito avventuroso. Swift spicca invece nel segmento B per le sue forme atletiche e per una fantastica agilita'. Grazie a incredibili rapporti peso/potenza e peso/coppia Swift Sport e' la hot hatch dalla guida piu' coinvolgente del mercato, incisiva e divertente su ogni percorso. Dal canto suo Vitara veste con uno stile dinamico e raffinato un pacchetto tecnico all'altezza della fama delle indomite antenate, mentre S-Cross e' tra le crossover piu' versatili in circolazione, chic ed elegante eppure inarrestabile. Swace e' infine la open space che offre alle famiglie e agli amanti degli stili di vita attivi un ambiente accogliente e un'eccezionale qualita' della vita a bordo. . tvi/com 21-Set-21 15:27