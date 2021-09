Mobilita', Horizon Automotive sceglie team donne per testare servizi

MILANO - Il noleggio a lungo termine e' una delle scelte di mobilita' piu' in crescita del settore automobilistico e attira sempre di piu' un vasto pubblico femminile, alla ricerca di soluzioni flessibili che semplifichino la vita frenetica di tutti i giorni e liberino tempo dalle incombenze legate alla gestione del veicolo. Per questo motivo, Horizon Automotive ha scelto di far testare i suoi nuovi servizi ad un team tutto al femminile: Donne in Auto, Ilaria Vita, conosciuta sul web come Pepite per Tutti e Kiara Fontanesi saranno i volti che sveleranno le novita' di Horizon, a partire dal servizio esclusivo Drive it Easy. Donne in Auto e' una community con una redazione tutta al femminile, che tratta diverse tematiche, prima su tutte il mondo automobilistico. Rappresenta il mondo dell'auto dal punto di vista delle donne e per le donne, con podcast dedicati, forum, racconti e consigli. Il mezzo scelto per Donne in Auto e' una Volkswagen ID.4, perfetta per donne dinamiche e al passo con i tempi. Differente e' la realta' di Ilaria Vita, alias Pepite per Tutti, che anni fa ha aperto un blog di lifestyle ispirato dal suo grande amore per Milano, diventando un punto di riferimento. Abituata a girare per le vie di Milano con i mezzi pubblici, affrontera' un'avventura per lei completamente nuova, e lo fara' a bordo di una Fiat 500 elettrica. Accanto a lei, il marito Andrea, la figlia Domitilla e la cagnolina Susina, pronti a partire con Horizon alla ricerca di angoli ancora da scoprire. Infine, Kiara Fontanesi, la giovanissima pilota motociclistica italiana che ha conquistato piu' volte il titolo mondiale femminile di Motocross, mamma di Skyler e appassionata di social, con un pubblico che la segue sin dai primi successi. Kiara si e' recentemente confermata campionessa italiana nella sua categoria; la vedremo a bordo di una Jeep Renegade, che rappresenta al meglio il suo lato sportivo. Un gruppo di influencer molto variegato, che permettera' al pubblico di scoprire, tramite i loro canali social, il mondo di Horizon da un punto di vista femminile e originale. Horizon Automotive e' il primo Mobility Hub in Italia e, grazie alla sua piattaforma online, permette di definire in pochi click e con estrema semplicita' l'auto da scegliere e associare una serie di servizi su misura. Un team di esperti e' sempre a disposizione del cliente per gestire tutta la pratica, mentre un algoritmo esclusivo ideato da Horizon consente di visionare la migliore offerta disponibile in tempo reale. . fil/com 22-Set-21 11:37