Bmw Italia ha donato una i3 a Papa Francesco

ROMA - BMW Italia ha donato al Santo Padre una i3. La cerimonia di consegna e' stata effettuata prima dell'Udienza Generale, alla presenza di Papa Francesco, di Nicolas Peter, membro del Consiglio di Amministrazione di BMW e responsabile Finance di BMW Group e da Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia. Erano presenti in rappresentanza della Casa di Monaco anche Maximilian Schoeberl, Executive Vice President Comunicazione, Politica e Corporate di BMW AG e Stefan Hofer, CFO di BMW Italia. "L'azienda che ho l'onore e il privilegio di presiedere - ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre - ha deciso di donare al Santo Padre una BMW i3 perche' testimonia il nostro approccio olistico e circolare alla sostenibilita'. Si tratta infatti di una vettura completamente elettrica che e' all'avanguardia in termini di impatto ambientale sia dal punto di vista dell'uso di energia pulita in fase di produzione che di utilizzo responsabile delle risorse, fino al recycling a fine ciclo di vita. Un'automobile perfettamente in sintonia con quanto indicato dal Pontefice nella sua enciclica 'Laudato si'' relativa alla tutela della 'casa comune', il nostro pianeta". . tvi/com 22-Set-21 15:23