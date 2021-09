Roma-Udinese 1-0, decide il gol di Abraham

ROMA - Una Roma stanca batte l'Udinese 1-0 ma perde Lorenzo Pellegrini per il derby contro la Lazio. Una rete di Abraham regala i tre punti casalinghi alla squadra di Josè Mourinho che sale a dodici punti in classifica. In vista della stracittadina, il tecnico portoghese non fa turn over. L'unica eccezione rispetto alla formazione tipo è rappresentata dalla corsia mancina: Calafiori - strigliato da Mourinho in conferenza stampa - riceve la conferma dopo il forfait di Vina e si inventa la rete dell'1-0 al 36': progressione sulla fascia, dribbling di forza su Molina e assist perfetto per il tocco sotto porta di Abraham che firma il suo terzo gol stagionale in maglia giallorossa. La rete premia la prima mezz'ora della Roma che colpisce due pali: prima con Mkhitaryan con un tiro da fuori area, poi con Zaniolo che sugli sviluppi di un angolo e di una torre di Cristante va di testa ma sbatte sul legno. L'Udinese crea poco ma al 41' va a centimetri dall'1-1: Deulofeu punta la porta dal lato corto, crossa al centro, Rui Patricio devia e sul tap in di testa Pussetto è anticipato all'ultimo da Mancini. Ritmi più bassi nella ripresa, la Roma sembra voler addormentare la partita con un prolungato possesso palla ma la prima chance della ripresa è dell'Udinese: Makengo illumina per Udogie che col mancino non inquadra lo specchio. Gotti cambia: fuori Pussetto e Molina; dentro Beto e Soppy che al 68' entra in area e calcia senza trovare la porta. La Roma è stanca, l'Udinese spinge e al 73' serve Rui Patricio: Deulofeu cerca il diagonale da posizione defilata ma il portoghese è attento. Mourinho cambia: fuori Abraham, dentro Shomurodov che all'86' di testa non impatta bene su cross di Mkhitaryan. Non esce per cambio Pellegrini ma per espulsione, pesantissima in vista del derby: sbracciata e doppio giallo. Ma è l'unica nota stonata. . spf/ari/red 23-Set-21 22:43