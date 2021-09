In arrivo novita' nella gamma Peugeot 508

La gamma di Peugeot 508 guarda al futuro e si rinnova in alcuni dettagli in vista del 2022, ribadendo il proprio posizionamento all'interno del mercato. Dettagli di stile e negli equipaggiamenti accompagnano l'evoluzione di 508 sia in versione fastback che SW, a partire dalla produzione di ottobre. La gamma e' stata ottimizzata come allestimenti per facilitare l'individuazione della versione ideale per le proprie necessita' ed offrire un grande controvalore. Berlina fastback oppure Station Wagon, i due volti innovativi di 508 sono da tempo biglietto da visita delle innovative tecnologie della Casa del Leone. Non solo, l'ammiraglia del leone beneficia anche dello sviluppo proveniente dal mondo delle competizioni, come dimostra la gran turismo 508 Peugeot Sport Engineered presentata pochi mesi fa. L'avvicinarsi del nuovo anno e' un'occasione per aggiornare la gamma versioni disponibili nel mercato italiano per offrire ai clienti una gamma ancor piu' centrata sulle aspettative ed esigenze di un pubblico esigente. Escono di scena gli allestimenti Active, Allure e Business, mentre rimangono confermati l'Active Pack, Allure Pack, GT e GT Pack in grado di declinare alla perfezione i contenuti innovativi del modello e di intercettare le esigenze del cliente italiano. A livello di colori, la nuova tinta offerta senza sovrapprezzo e' il Dark Blue metallizzato, una colorazione che valorizza le linee e si sposa alla perfezione per un utilizzo da vettura di rappresentanza. Sempre a livello estetico, le cornici dei finestrini segnano un nuovo corso stilistico adottando la colorazione Nero Brillante su tutta la gamma, cosi' come le calotte degli specchietti. Lo stesso dettaglio riguarda le barre al tetto per 508 SW. Anche la griglia anteriore degli allestimenti GT e GT PACK passa al Nero Brillante con inserti Dark Chrome per esprimere ancor piu' un carattere alto di gamma. Le novita' proseguono nell'abitacolo, dove troviamo il dettaglio di stile del pulsante di avviamento dell'auto che diventa anch'esso Dark Chrome per gli allestimenti Allure Pack, GT e GT Pack. In particolare, per l'allestimento GT Pack della variante HYBRID 225, l'interno misto TEP/Alcantara si allinea ora alla pari versione termica, adottando una colorazione piu' scura. L'allestimento Allure Pack si arricchisce inoltre di una dotazione molto importante ed apprezzata dai clienti: i proiettori Full LED diventano dotazione di serie. L'ammiraglia della casa conferma l'ampia gamma di motorizzazioni, benzina, Diesel ed anche plug-in hybrid. Diesel BlueHDi 130, benzina PureTech Turbo 130 e Hybrid Plug-in 225, tutte abbinate di serie al cambio automatico a 8 rapporti Eat8, in grado di elevare l'esperienza di guida. Anche il listino e' oggetto di rivisitazione, semplificando la possibilita' di scelta negli allestimenti tra Active Pack, Allure Pack, GT e GT Pack. L'eliminazione di 3 allestimenti rispetto alla situazione precedente permette di concentrare i contenuti innovativi del modello e di intercettare le esigenze del cliente italiano, facilitandone anche la scelta. Il listino di 508 parte da 33.900 euro del benzina PureTech turbo in configurazione berlina e allestimento Active Pack, 1000 euro in piu' per la versione SW. La motorizzazione ibrida plug-in inizia invece dai 48.950 euro di 508 berlina Hybrid ma nell'ancor piu' completo allestimento Allure Pack. . tvi/com 24-Set-21 12:46