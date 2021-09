Allianz, al Motor Day focus sulla guida autonoma

ROMA - Gli aspetti legali e tecnici della guida autonoma sono stati al centro del 9° Allianz Motor Day. Oltre alla decarbonizzazione dei trasporti, questa e' una grande sfida per l'economia europea e aprira' nuove forme di mobilita'. "Dobbiamo rendere le nostre strade e regole adatte ai veicoli automatizzati in tutta Europa. Vediamo la necessita' di un'armonizzazione europea, perche' quando si attraversano i confini queste auto non solo devono conoscere tutti i segnali stradali e le regole del traffico, ma deve anche essere chiaro chi e' responsabile in caso di incidente", ha affermato Klaus-Peter Roehler, CEO di Allianz Deutschland AG. L'UNECE (Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite) ha messo a punto i regolamenti necessari per l'approvazione della guida automatizzata. Con la Legge sulla guida autonoma, il legislatore tedesco ha fatto si' che la Germania sia il primo paese al mondo a fornire un quadro normativo su questo fronte. Le nuove tecnologie nascondono sempre nuovi rischi. All'inizio del loro sviluppo, i veicoli autonomi possono essere paragonati ai conducenti alle prime armi. Allianz non vede ostacoli per la copertura assicurativa. "Offriremo anche una copertura assicurativa al "conducente principiante autonomo" e la "supervisione tecnica"", ha affermato Roehler. . sat/com 24-Set-21 15:23