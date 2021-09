Mattarella "Bersaglieri esempio virtù che hanno scritto storia d'Italia"

ROMA - "Saluto i partecipanti al 68° raduno nazionale dell'Associazione Bersaglieri, ospitato dalla città di Roma. Anche durante i momenti più difficili della pandemia, tanti nostri concittadini hanno potuto apprezzare direttamente la prodiga opera svolta dagli associati che con generosità, in piena collaborazione con la struttura nazionale preposta all'emergenza, hanno voluto recare il loro volontario contributo. Sono certo che l'incontro rappresenterà un'opportunità per rinnovare, tra i Bersaglieri in servizio e in congedo, la memoria del passato e per stimolare una riflessione sul futuro dell'Associazione". E' il messaggio inviato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella al Presidente dell'associazione Nazionale Bersaglieri, Generale di Brigata, Ottavio Renzi. "Le Fiamme Cremisi - ha aggiunto il Capo dello Stato - si sono sempre distinte, al servizio del Paese e della comunità internazionale, in Italia e nelle aree di crisi, riscuotendo ammirazione e riconoscenza in particolare nelle realtà più disagiate. I Reparti Bersaglieri costituiscono, ancor oggi, una delle componenti portanti dei contingenti militari italiani impegnati nelle missioni internazionali di sicurezza e di stabilizzazione. Rivolgo, in questa occasione, il grato pensiero della Repubblica ai caduti della specialità e al Labaro, custode dei valori e della via tracciata dal fondatore Generale La Marmora". "Valore, abnegazione e spirito di sacrificio ritraggono nell'immaginario collettivo nazionale la figura del Bersagliere, esempio di virtù che hanno scritto la storia d'Italia. Con l'apprezzamento per la significativa opera prestata, giunga a tutti i Bersaglieri riuniti e alle loro famiglie l'augurio di un pieno successo del raduno". . spf/com 26-Set-21 09:29