Napoli-Cagliari 2-0, partenopei in testa a punteggio pieno

NAPOLI - Continua la striscia positiva del Napoli, che supera in casa il Cagliari per 2-0 tornando così in vetta solitaria alla classifica della serie A a punteggio pieno dopo 6 giornate. Allo stadio Maradona, gli azzurri partono meglio e sbloccano il punteggio alla prima opportunità utile. È infatti l'11' quando Anguissa verticalizza per Zielinski, il quale mette dalla destra un pallone rasoterra all'indietro sul primo palo su cui si avventa Osimhen, che anticipa Walukiewicz e batte Cragno per l'1-0. Per l'attaccante si tratta del quarto centro personale in questo campionato. Il nigeriano è in stato di grazia e al 24' parte da centrocampo, punta la difesa in velocità e scarica un destro dal limite che però esce alla destra del portiere. I rossoblù non escono dalla propria metà campo ma i campani, sempre padroni del gioco, non riescono comunque a creare ulteriori occasioni da rete nel corso della prima frazione. Nella ripresa, il solito Osimhen se ne va di forza all'8' su Godin in mezzo al campo, si invola verso il limite dell'area e calcia ma Cragno blocca in tuffo. Un duello, quello tra i due, che si ripete dentro l'area di rigore all'11' quando il bomber viene atterrato dal difensore uruguaiano in scivolata e si guadagna così un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Insigne che insacca di potenza, nonostante il tocco di Cragno. Al 25' è Anguissa a cercare il tris con un bel mancino dal limite che esce di un soffio alla sinistra del palo. Nel finale, l'ultima chance per gli uomini di Spalletti arriva a inizio recupero con Petagna che ci prova in scivolata di sinistro ma Cragno blocca. Poco dopo, l'arbitro fischierà la fine. In virtù di questo successo, i partenopei salgono così a quota 18 in classifica scavalcando il Milan. I sardi rimangono invece al penultimo posto con appena 2 punti all'attivo. . lov/gm/red 26-Set-21 22:47