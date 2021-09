Eutanasia, Cei "Referendum inquieta, è sconfitta umana"

ROMA - "Suscita una grave inquietudine la prospettiva di un referendum per depenalizzare l'omicidio del consenziente. Autorevoli giuristi hanno messo in evidenza serie problematiche di compatibilità costituzionale nel quesito per il quale sono state raccolte le firme e nelle conseguenze che un'eventuale abrogazione determinerebbe nell'ordinamento. Senza voler entrare nelle importanti questioni giuridiche implicate, è necessario ribadire che non vi è espressione di compassione nell'aiutare a morire, ma il prevalere di una concezione antropologica e nichilista in cui non trovano più spazio né la speranza né le relazioni interpersonali". Cosi' il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, nella sua introduzione ai lavori del Consiglio permanente della Conferenza episcopale italiana. "C'è una contraddizione stridente tra la mobilitazione solidale, che ha visto un Paese intero attivarsi contro un virus portatore di morte, e un'iniziativa che, a prescindere dalle intenzioni dei singoli firmatari della richiesta referendaria, propone una soluzione che rappresenta una sconfitta dell'umano. Chi soffre va accompagnato e aiutato a ritrovare ragioni di vita; occorre chiedere l'applicazione della legge sulle cure palliative e la terapia del dolore", ha aggiunto Bassetti. . ads/r 27-Set-21 17:35