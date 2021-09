Nuova Dacia Duster, concreta e robusta

Dal romantico castello di Ermenonville alla medioevale abbazia di Chaalis la nuova Dacia Duster, nei colori orange arizona e comet grey, ci conduce fra pigri villaggi e assolate strade dell'Alta Francia. La presentazione europea della nuova Dacia Duster pone un'icona di concretezza e robustezza nel suo ambiente ideale, la natura con tanta voglia di caricare biciclette e gommoni da rafting. Quasi due milioni le vetture vendute in Europa dal 2010 di cui 250.000 in Italia, best performance nel 2019. Duster con il suo 42% di inserimento e' uno dei pilastri del brand Dacia di poco superata nelle vendite dalla Sandero Stepway. Ha un posizionamento unico sul mercato, leader nella categoria privati segmento C, nella quale due clienti su tre scelgono l'alimentazione GPL. Gli esterni sono stati rinnovati nei gruppi ottici anteriori e posteriori, nei fari a led con la firma luminosa Y-shape, la nuova calandra, i cerchi in lega da 17" con nuova linea, e lo spoiler posteriore. Le nuove soluzioni aerodinamiche hanno consentito minori emissioni di CO2 e ridotto i consumi rispetto al modello precedente. Gli interni sono sempre essenziali con l'aggiunta di due prese USB anteriori. Completamente rinnovata la gamma delle motorizzazioni con l'introduzione della trasmissione automatica EDC a sei rapporti sul motore TCe da 150 Cv e l'aggiornamento del motore Bifuel benzina-GPL, un ECO-G 100 a due ruote motrici con cambio manuale che ospita il serbatoio GPL con la capacita' aumentata del 50%. Il motore sicuro e affidabile eroga una potenza di 74 Kw a 5.000 giri e ha una coppia di 170 Nm a 2.000 giri. Cio' consente utilizzando entrambi i serbatoi, benzina da 50 litri e LPG da 49,8 litri, un'autonomia di circa 1.235 chilometri, coprendo una distanza da Palermo a Bologna senza fare un solo rifornimento. Completa la gamma delle motorizzazioni che va dal Diesel dCi 115 Cv, a due o quattro ruote motrici, con trasmissione manuale a sei rapporti al benzina TCe 90 Cv e TCe 150 Cv entrambi a due ruote motrici con trasmissione automatica EDC a sei rapporti. Rinnovati i sistemi di assistenza alla guida, ADAS, di secondo livello che comprendono sei airbags, ABS con EBA e ESC, lo speed limiter, il cruise control, il blind spot warning, l'hill start assist, l'hill descent control, il rear parking assist e la multiview camera. La gamma della Nuova Dacia Duster prevede cinque versioni : Access, Essential, Comfort, Prestige e Prestige Up. I prezzi variano dai 12.950 Euro della Access, entry level, ai 18.450 Euro della Prestige Up. La Comfort rappresenta il cuore di gamma, e' infatti dotata dei principali equipaggiamenti di serie che sono i cerchi in lega da 16", design Oraga, i sensori di parcheggio posteriori, il climatizzatore manuale ed il media display con schermo da 8". Gli optional prevedono il pack techno plus con retrocamera posteriore e media NAV, DAB radio android auto e apple carplay, sei speakers, il pack techno 2 con blind spot warning e multiview camera e il pack comfort plus con consolle centrale con bracciolo scorrevole portaoggetti, due prese usb e regolazione lombare del sedile del conducente. La nuova offerta commerciale di Dacia UP&GO prevede la possibilita' di scegliere per la Nuova Duster il livello Prestige Up, un full optional con due motorizzazioni disponibili, bi-fuel benzina/GPL ECO-G 100 e diesel dCi 115 4x2, e garanzia di consegna in tempi rapidi. Quindi una Prestige con in piu' key less entry, multiview camera e ruota di scorta sulla motorizzazione diesel. . col/tvi/red 28-Set-21 16:02