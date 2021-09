Mourinho fa turnover in Conference League "Ma vogliamo la coppa"

ROMA - ROMA - "Preferirei giocare la Champions League ma giochiamo la Conference e dobbiamo provare a vincerla. L'obiettivo immediato è vincere domani e finire al primo posto del girone". Mette le cose in chiaro Josè Mourinho alla vigilia di Zorya-Roma, match della seconda giornata della fase a gironi di Conference League. Lo Special One ammette che ricorrerà a un po' di turnover ma "non esiste una seconda squadra. Abbiamo la necessità di fare riposare alcuni giocatori e c'è la possibilità per dare una chance a chi non sta giocando molto. L'obiettivo resta vincere la partita". L'allenatore portoghese mette in guardia i suoi: "Abbiamo analizzato lo Zorya e le partite principali, come ad esempio quella contro la Dinamo Kiev. Hanno sempre giocato con un 4-4-2 organizzato, possono metterci in difficoltà ma vogliamo vincere". Mourinho esclude contraccolpi psicologici dopo la sconfitta nel derby: "La partita è finita e non possiamo più vincerla, quello che possiamo fare è vincere domani. Ma al di là del risultato e degli episodi, abbiamo giocato sei partite all'Olimpico in questa stagione e quella che abbiamo dominato di più, dove abbiamo messo più in difficoltà l'avversario, dove siamo sembrati noi più grandi e gli altri più piccoli, è stata il derby. Ma interessa il risultato, abbiamo perso e lo abbiamo accettato in modo professionale". In dirittura d'arrivo il rinnovo di Pellegrini: "Non sono preoccupato, quando c'è comunione di obiettivi è solo questione di giorni, sono al 100% fiducioso che resterà con noi". "Il derby non è stata una partita facile, ma siamo forti e pronti per vincere domani - aggiunge Eldor Shomurodov - Tutti sono pronti per giocare. Non pensavo di essere subito protagonista. I compagni mi hanno aiutato ad adattarmi". . spf/glb/pal/red 29-Set-21 19:31