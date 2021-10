Bmw rinnova la Serie 2 Active Tourer

MILANO - Bmw presenta la nuova Serie 2 Active Tourer, una proposta particolarmente attraente per i consumatori piu' attivi e amanti del lifestyle. Al momento del lancio, nel febbraio 2022, saranno disponibili quattro varianti di modello con trazione anteriore e potenze da 136 a 218 CV. Il nuovo modello sara' costruito nello stabilimento di Lipsia e la sua struttura progettata per ospitare sia motori a combustione sia sistemi di propulsione elettrificati. Due modelli ibridi plug-in saranno aggiunti alla line-up pochi mesi dopo il lancio. Il design esterno riunisce gli elementi del lifestyle e la raffinatezza estetica in un moderno profilo da crossover. Il trattamento delle superfici, pulito e ridotto, emana prodezza sportiva e presenza sicura. Nella parte anteriore della vettura, queste qualita' sono espresse soprattutto dalla generosa griglia a doppio rene BMW, di dimensioni maggiorate, e dai bordi sottili dei fari. E' dotata di serie di fari full-LED. I fari adattivi a LED con illuminazione in curva, abbaglianti e anabbaglianti, luci diurne, luci per traffico autostradale e luci integrate per il maltempo sono nella lista degli optional. I montanti anteriori molto piu' inclinati rispetto al modello precedente, una serie dii finestrini laterali allungati, le maniglie delle porte a filo e i montanti posteriori sottili fanno la loro parte nella silhouette dinamica della nuova vettura. I nuovi bordi delle portiere realizzati intorno ai montanti anteriori contribuiscono a donare una visibilita' all-around. Con i suoi ampi bordi e le sottili unita' LED, la parte posteriore ha una figura particolarmente muscolosa. I terminali di scarico sono integrati nella parte posteriore e sono nascosti in ognuna delle varianti di modello. A seconda della variante del modello, sono montati di serie cerchi in lega leggera da 16 o 17 pollici. Come optional sono disponibili cerchi in lega leggera fino a 19 pollici. Puo' essere ordinata anche nell'allestimento Luxury Line o con un pacchetto M Sport. Per gli esterni sono disponibili due verniciature non metallizzate e nove vernici metallizzate. I motori a combustione ampiamente migliorati aumentano il piacere di guidare e riducono il consumo di carburante e le emissioni, mentre l'ultima generazione del cambio a doppia frizione Steptronic a sette rapporti - ora di serie per tutte le varianti di modello - e' altrettanto efficiente. Una nuova versione della tecnologia Mild Hybrid 48V debutta nella 223i Active Tourer e 220i Active Tourer. Il motore elettrico integrato nel cambio automatico supporta il motore a combustione con una potenza ora aumentata a 19 CV. La nuova BMW 223i Active Tourer ha una potenza 218 CV e la BMW 220i Active Tourer 170 CV. Dal lancio e' disponibile anche la BMW 218i Active Tourer da 136 CV. Tutti i motori a benzina sono caratterizzati da un nuovo processo di combustione e un sistema a doppia iniezione. Il motore diesel che equipaggia la nuova BMW 218d Active Tourer impiega pistoni a basso attrito e una sovralimentazione a due stadi con una maggiore efficienza. La potenza massima e' di 150 CV. La line-up si espandera' ulteriormente nell'estate del 2022 con l'aggiunta di due modelli ibridi plug-in. Questi saranno dotati per la prima volta della tecnologia BMW eDrive di quinta generazione, migliorando il dinamismo e dando loro un'autonomia elettrica significativamente piu' lunga. . tvi/com 08-Ott-21 14:04