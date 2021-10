Ford aiuta le vittime di furto a recuperare i veicoli rubati

Ford introduce il servizio di assistenza connessa in caso di furto, attraverso l'app FordPass, per aiutare i clienti a proteggere la loro auto e per fornire assistenza h24 qualora si verifichi il furto del veicolo. I proprietari che vengono avvisati del furto del loro veicolo, possono contattare un call center dedicato che consente alla polizia, con piu' probabilita', di rintracciare il veicolo, aumentando le possibilita' di recupero da parte delle forze dell'ordine. Disponibile inizialmente su Mustang Mach-E GT, il servizio di assistenza connessa in caso di furto, certificato in base al livello di sicurezza Thatcham S7, che riguarda gli antifurti connessi di nuova generazione, e' disponibile per gli abbonamenti Ford Secure, gratuito per il periodo di prova sui veicoli compatibili. . tvi/com 08-Ott-21 15:50