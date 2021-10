Alla deriva per un mese: trovati vivi in mare

Hanno trascorso quasi un mese in mare, 29 giorni, mangiando arance e noci di cocco e bevendo acqua piovana. Due abitanti delle Isole Salomone, stato insulare nell'Oceano pacifico meridionale, sono stati salvati da un pescatore al largo della costa della Papua Nuova Guinea, dopo aver navigato alla deriva per 400 chilometri senza Gps.

Livae Nanjikana e Junior Qoloni erano partiti la mattina del 3 settembre da Mono Island (isole Salomone) a bordo di un piccolo motoscafo da 60 cavalli. Avrebbero dovuto raggiungere Noro, sull'isola di Nuova Georgia, 200 chilometri più a sud, ma qualcosa è andato storto.

Dopo poche ore di viaggio, i due sono incappati in un temporale e hanno perso di vista la costa occidentale che stavano seguendo come rotta per la navigazione. "Quando è arrivato il maltempo la situazione si è fatta brutta, ma quando il GPS è morto è diventata spaventosa", ha spiegato Nanjikana.