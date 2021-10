Nuova 500 "Small Car of the Year" ai News UK Motor Awards

Nuova 500 si e' aggiudicata il titolo di "Small Car of the Year" ai News UK Motor Awards 2021. E' stata votata dai consumatori dopo essere stata selezionata da un gruppo di importanti giornalisti automobilistici. Come gia' negli anni precedenti, i premi sono stati assegnati dai consumatori e da un gruppo di giornalisti specializzati delle testate britanniche, che hanno votato i migliori veicoli in tutti i segmenti. Il premio conseguito ai News UK Motor Awards e' il decimo ottenuto in Gran Bretagna e va ad arricchire il palmare's di Nuova 500, che gia' annovera il titolo di "Green Car" degli Automobile Awards 2020, vinto in Francia, e il trofeo "Car of the Year and Best Small Electric Car", assegnato da DrivingElectric. A questi prestigiosi riconoscimenti internazionali vanno aggiunti anche il premio "Miglior Design 2020" della rivista tedesca "Auto Motor und Sport" e quello di "Miglior Design Concept" del famoso concorso internazionale "Red Dot Design Award". Lanciata a marzo 2020, Nuova 500 ha gia' collezionato numerosi premi a livello internazionale e ha gia' acquisito una posizione di leadership nel segmento delle city-car elettriche in Europa. Nuova 500 e' l'auto piu' venduta in Europa nel segmento delle city-car, con una quota di mercato pari a quasi il 28%, e' al vertice nel mercato delle utilitarie in 12 paesi ed e' la vettura piu' venduta nell'intero panorama dei veicoli elettrici in Italia. Inoltre, dopo essere stata lanciata nei mercati europei, in Israele e in Brasile, Nuova 500 e' in procinto di diventare la prima city-car all-electric, "all-in" a livello mondiale. . tvi/com 12-Ott-21 15:40