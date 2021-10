Arriva in Italia la nuova generazione di Lexus NX

Lexus annuncia ufficialmente il lancio sul mercato italiano della nuova generazione di NX che amplia la visione dell'elettrificazione del marchio premium. Visione rappresentata dalla continua evoluzione del brand nel proporre la migliore tecnologia, prestazioni ai massimi livelli e garantire qualita' ed eccellenza dei dettagli partendo dalla costante filosofia di Lexus di porre l'uomo al centro. L'idea di "Functional beauty" nel design si rivolge direttamente alle esigenze e preferenze diversificate dei clienti, mantenendo la qualita' d'avanguardia di NX con un aspetto piu' maturo, sofisticato e muscoloso. La forma dell'iconica griglia a clessidra Lexus e' stata integrata nel design generale del veicolo, le carreggiate anteriori e posteriori piu' larghe danno una maggiore presenza su strada e i passaruota in rilevo ospitano ruote di diametro fino a 20 pollici. Il posteriore e' caratterizzato da nuove luci a forma di L con un'illuminazione che abbraccia tutta la larghezza del veicolo. L'introduzione del nome Lexus al posto dello stemma con la L sul portellone dona un design pulito e moderno. Nuovi anche i propulsori tra cui il primo Plug-in Hybrid. l'NX 450h plus, con 309 cavalli di potenza, emissioni di CO2 combinate tra 20 e 26 g/km, autonomia di guida combinata fino a 76 km che nel ciclo urbano aumenta cfino a 98km. Mentre l'NX 350h con il sistema Premium Hybrid Lexus di quarta generazione da 244 cavalli, permette un aumento del 24% della potenza e una riduzione del 10% delle emissioni di CO2 rispetto al sistema precedente. La gamma NX si articola in 4 allestimenti di cui, la Business, dedicata alla clientela flotte. Per entrambe le motorizzazioni tutti gli allestimenti sono AWD e hanno di serie il nuovo Lexus Safety System + di terza generazione e il nuovo multimedia Lexus Link Pro con schermo da 14" HD. L'allestimento Premium dispone di serie un equipaggiamento molto completo con cerchi in lega di 18", fari Bi-LED con AHB, privacy glass, rivestimento dei sedili in pelle "Tahara" con supporto lombare a 2 vie, sedili anteriori riscaldabili, single ambient light, smart entry con apertura e chiusura del portellone, smartphone wireless charger e il nuovo sistema di apertura delle portiere e-latch. L'allestimento FSport, versione piu' sportiva con le tipiche caratterizzazioni estetiche FSport come badge, grigia anteriore in piano black FSport, cerchi sportivi da 20" in colore black, roof rail di colore black e underrun anteriore e posteriore di colore metallico. Gli interni presentano sedili con profilo sportivo in pelle Smooth, volante sportivo, leva del cambio, pedaliera dedicata e battitacco dedicati con logo FSport. Questo allestimento aggiunge inoltre rispetto alla versione Premium il Lexus Safety System + versione Extended, Fari Tri-LED con AHB e lavafari, sospensioni sportive adattive (AVS), sedili posteriori riscaldabili, head up Display da 10", multicolor Ambient light, Drive mode select e panoramic view monitor. L'allestimento Luxury aggiunge cerchi in lega da 20" disegno Luxury, interni in pelle Smooth, sedili ventilati e regolabili elettronicamente con memoria guidatore, supporto lombare a 4 vie, smart entry di tipo card, portellone automatico, sensore di apertura e chiusura con il piede e parcheggio avanzato con remote parking disponibile dal 2022 tramite un aggiornamento del software via etere. Tutti gli allestimenti delle versioni Plug-in Hybrid aggiungono, il sensore di umidita' per aiutare a prevenire l'appannamento del parabrezza, il volante riscaldato ed il sensore di apertura e chiusura del portellone con il piede. Il nuovo NX e' disponibile in 11 colori, incluse due tonalita' che utilizzano la tecnologia avanzata di verniciatura a ultrasuoni di Lexus: Sonic White e il nuovo Sonic Grey. La versione Business e' l'allestimento dedicato alla clientela flotte, disponibile solo sulla versione Hybrid con trazione sia 2WD che 4WD. Per la motorizzazione NX 350h Hybrid i prezzi di listino partiranno da 58.000 euro per la versione Premium fino ai 65.000 euro della versione Luxury, prezzi che scendono rispettivamente a 51.000 euro per la Premium e 58.000 per la Luxury grazie ai Bonus Lexus, in caso di permuta o rottamazione. I prezzi di listino per la motorizzazione NX 450h+ Plug-In Hybrid partiranno da 65.000 euro per la versione Premium fino a 72.000 eurola Luxury, prezzi che scendono anche in questo caso di 7.00o euro grazie ai Bonus Lexus, in caso di permuta o rottamazione. . tvi/com 12-Ott-21 16:39