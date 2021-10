DS4, avanguardia tecnologica con il sistema DS Air

La sensibilita' sulla qualita' dell'aria, anche nell'ambiente in cui viviamo, ha portato negli ultimi anni ad un significativo interesse nei confronti di specifici sistemi destinati all'ambito domestico. Un'attenzione che rispecchia il sempre maggiore coinvolgimento sul tema del benessere, argomento molto caro a DS Automobiles. Non e' quindi un caso se la novita' DS 4, proponga due esclusivi e innovativi sistemi con cui esaltare l'esperienza di un lungo viaggio, cosi' come la trasferta quotidiana. DS Air si presenta come sistema di climatizzazione rappresentato da un aeratore centrale dove le alette non sono piu' visibili. Una 'magia' possibile grazie a una nuova interfaccia fisica, da cui si accede alle principali funzioni del sistema. In pratica due cursori a ciascuna estremita' dell'interfaccia, guidano il flusso d'aria orientandolo orizzontalmente e verticalmente, come un tradizionale aeratore. L'innovazione si cela pero' dietro la strumentazione molto sottile, che nasconde un sistema invisibile molto piu' complesso, in grado di creare due vortici di aria totalmente distinti, senza rinunciare alle funzionalita' che ci si attende dal sistema di climatizzazione. Sostanzialmente i deviatori dei flussi d'aria sono stati portati dietro alle bocchette, integrate a centro plancia, in modo da rendere la superficie visibile degli aeratori la piu' piccola possibile. Ma non si tratta dell'unica novita', poiche' la nuova funzione di avvio rapido Quick Launch consente di riscaldare o raffreddare piu' rapidamente l'abitacolo. La funzione si modella in base alla temperatura esterna, quindi in presenza di bassa temperatura esterna si attivano i sedili riscaldati e il volante (se in dotazione, ndr), mentre gli specchietti esterni si sbrinano. All'opposto, con temperatura esterna alta, si aziona l'aria condizionata piu' fredda possibile e si attivano i sedili ventilati (se in dotazione). In presenza di temperatura esterna mite, si aziona invece la massima portata d'aria con distribuzione automatica. A completare il benessere di bordo troviamo il sistema DS Clean Cabin, azionato dall'infotainment, che valuta l'inquinamento interno con un sensore CO2 per l'anidride carbonica e un sensore PM 2,5 per il particolato. Mediante un filtro HE purifica l'abitacolo in pochi minuti, riportando l'indice AQI di qualita' dell'aria ai valori ottimali. Questo sistema fornisce agli occupanti una protezione attiva e un efficace contributo al comfort termico di bordo, in maniera silenziosa. . tvi/com 13-Ott-21 08:30