Jaguar Land Rover usa tecnologia Blockchain per sostenibilita' pellami

ROMA - Jaguar Land Rover ha testato l'uso della tecnologia sicura blockchain per garantire la piena trasparenza all'interno di una catena di approvvigionamento di pellame sostenibile. Per la prima volta al mondo, Jaguar Land Rover ha collaborato con il fornitore di tracciabilita' della catena di approvvigionamento Circulor, con il principale produttore di pellami nel Regno Unito Bridge of Weir Leather Company e infine con l'Universita' di Nottingham per sperimentare l'uso della tecnologia di tracciabilita' nella catena di approvvigionamento del pellame. Oltre a monitorare la conformita', il processo digitale ha consentito a Jaguar Land Rover di valutare l'impronta di carbonio della sua rete di fornitura di pellami, collaborando con Bridge of Weir Leather Company, con sede nel Regno Unito, per tracciare la pelle con la minore impronta di carbonio, a partire dall'allevamento fino all'articolo finito. Questo nell'ambito dell'impegno Jaguar Land Rover a ridurre l'impatto ambientale ed etico dei suoi prodotti durante il loro intero ciclo di vita. Jaguar Land Rover e' impegnata nell'offrire ai clienti scelte di materiali piu' sostenibili e responsabili per gli interni dei propri veicoli, come i rivestimenti in tessuto Eucalyptus in fibra naturale premium disponibile su Range Rover Evoque, e Kvadrat, un tessuto raffinato in misto lana di alta qualita' che viene abbinato a un tessuto scamosciato realizzato con 53 bottiglie di plastica riciclate per veicolo, disponibile su Evoque, Range Rover Velar e l'I-PACE completamente elettrica di Jaguar. Nell'ambito della ricerca finanziata da Innovate UK, e' stato creato un "digital twin" della materia prima, che consente di seguire i suoi progressi attraverso la catena di approvvigionamento della pelle contemporaneamente nel mondo reale e digitalmente. E' stata utilizzata una combinazione di dati GPS, biometria e codici QR per verificare digitalmente il movimento della pelle in ogni fase del processo utilizzando la tecnologia blockchain. La definizione del processo di verifica ha creato un modello ripetibile per tracciare un singolo pezzo di pelle in ogni fase. Puo' essere utilizzato nella catena di approvvigionamento globale di Jaguar Land Rover e in altri settori che impiegano pellami, come la moda e le calzature. Questo progetto e' parte della strategia Reimagine di Jaguar Land Rover: una combinazione fortemente sostenibile di lusso moderno, esperienze uniche dei clienti e impatto sociale positivo. Reimagine mira a raggiungere emissioni di CO2 pari a zero in tutta la catena di approvvigionamento, i prodotti, i processi e le operazioni entro il 2039. Jaguar Land Rover lavorera' con esperti del settore per migliorare la sostenibilita', ridurre le emissioni e collaborare alla leadership nello sviluppo di tecnologie, dati e software di nuova generazione. . tvi/com 13-Ott-21 13:06