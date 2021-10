Unrae, settembre in chiaroscuro per i veicoli commerciali

ROMA - Settembre in chiaroscuro per il mercato dei veicoli commerciali, in crescita rispetto al 2019 (+6,6%), ma in calo significativo nel confronto con i dati del 2020 (-9,1%). Le stime del Centro Studi e Statistiche Unrae indicano, infatti, per il mese di settembre 2021 un volume di 14.570 veicoli immatricolati. Nel periodo gennaio-settembre i veicoli commerciali immatricolati sono stati 137.680, in crescita del 2,1% rispetto alle 134.901 unita' registrate nello stesso periodo 2019. "I dati dello scorso mese di settembre - commenta Michele Crisci, presidente dell'Unrae - da un lato testimoniano l'efficacia degli incentivi varati con il Decreto Sostegni-bis, che hanno dato un reale impulso al mercato dei veicoli commerciali; ma dall'altro lato, con un importante calo di oltre il 9% sul 2020, mostrano la scarsita' delle risorse messe in campo, rapidamente esaurite senza che si potesse raggiungere un effettivo beneficio per la sostituzione dei veicoli piu' inquinanti". Crisci insiste sul ruolo degli incentivi come strumento per agevolare la transizione ecologica: "Per consentire il necessario ricambio del parco circolante, riteniamo necessario prorogare gli incentivi su un orizzonte triennale, con una scala di misure progressive in base alla motorizzazione, prevedendo anche l'obbligo di usufruire degli incentivi solo a fronte di rottamazione di un mezzo obsoleto. Sarebbe inoltre auspicabile - aggiunge - il rifinanziamento degli interventi di sostegno sia fiscale che finanziario per le imprese dell'autotrasporto, nello specifico con disposizioni di proroga del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali e di accesso ai contributi in conto interessi previsti dalla cosiddetta Legge Nuova Sabatini". L'analisi della struttura del mercato dei primi 8 mesi dell'anno evidenzia un andamento di crescita dei privati, al 22,6% di quota, e una contrazione delle autoimmatricolazioni al 5,6% di rappresentativita'. Una leggera flessione si registra per il noleggio a lungo termine che lo porta al 22,4% di quota, mentre una flessione superiore al 10% conduce il noleggio a breve termine al 5,5% di market share. In crescita le societa', che confermano il 44% di quota sul totale. Sotto il profilo delle motorizzazioni, il benzina perde quasi 1/4 dei volumi, fermandosi al 3,3% di rappresentativita', mentre un calo del 37% delle immatricolazioni, confina il metano al 2,2% di quota sul totale. Il diesel si conferma stabile rispetto al mese scorso all'85% del mercato e il Gpl al 2,7% di quota. Un ulteriore forte accelerazione caratterizza i veicoli ibridi che, nei primi 8 mesi, raggiungono il 5,4% di quota dallo 0,1% di due anni fa, gli elettrici raddoppiano la share, salendo all'1,2% del totale. . ads/com 13-Ott-21 17:42