L'esclusiva tecnologia Nissan e-Power vince il premio Green Prix

Nissan e-Power, il brevetto di Nissan per la mobilita' elettrificata, vince il premio Green Prix 2021 assegnato da No Smog Mobility, la rassegna dedicata a "idee e soluzioni ecosostenibili".Il premio riconosce l'esclusivita' della tecnologia di Nissan. L'e-Power e' un sistema costituito da un motore elettrico che da' trazione alle ruote e da un motore termico che fornisce energia alla batteria. Il risultato e' un'esperienza di guida come quella dei veicoli elettrici, con accelerazione istantanea e silenziosita', a cui si affiancano basse emissioni e bassi consumi. Da oltre tre anni questa tecnologia e' gia' impiegata in Giappone, dove sta riscuotendo un grande successo, e nel 2022 arrivera' anche in Europa, sui nuovi Qashqai e X-Trail.Per Nissan, No Smog Mobility e' stata anche l'occasione per presentare la roadmap verso le zero emissioni e zero incidenti fatali. Luisa Di Vita, Direttore Comunicazione Nissan Italia, nell'ambito del panel "Meno 9 al 2030: dal termico all'ibrido, dall'ibrido all'elettrico, dall'elettrico all'idrogeno" ha illustrato la strategia che prevede un forte piano industriale, il rinnovamento della gamma e tecnologie innovative, per raggiungere gli obiettivi del 75% delle vendite con vetture elettrificate al 2023 in Europa e l'offerta di nuovi modelli completamente elettrificati al 2030. Con un investimento da un miliardo di sterline nell'impianto di Sunderland e la creazione di 6.200 posti di lavoro, il piano industriale EV36Zero si focalizza sull'intera filiera produttiva. Il progetto prevede, infatti, il lancio di un nuovo crossover elettrico, una nuova Gigafactory per produrre batterie di futura generazione e una Microgrid di energia rinnovabile per alimentare la produzione del sito. Nissan vanta un'esperienza decennale nella mobilita' elettrica maturata con LEAF e una posizione di pioniere nel segmento dei crossover con il lancio di Qashqai, e ora sta completando il rinnovo della gamma con un'offerta prodotti 100% elettrificata. Al nuovo Qashqai mild hybrid ed e-Power, si affiancheranno Ariya, il crossover coupe' a zero emissioni, Townstar 100% elettrico e il nuovo X-Trail. Oltre che sull'e-Power, la gamma prodotti di Nissan si concentrera' anche su altre tecnologie di elettrificazione, come e-Pedal e e-4orce. L'e-Pedal rende la guida piu' sicura e meno stressante, per via dell'unico pedale che gestisce ogni fase di guida, presente sia sulle motorizzazioni e-POWER sia su quelle elettriche. Con l'arrivo di Ariya, debuttera' la tecnologia e-4orce, un sistema con due motori elettrici, uno per ogni asse, e un sofisticato sistema di gestione della trazione a ruote indipendenti. La guida e' cosi' piu' fluida e beneficia di ottima stabilita' con la gestione estremamente precisa dell'erogazione della potenza e della frenata. . tvi/com 15-Ott-21 14:15