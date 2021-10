Ricciardi "Con 90% vaccinati lo stato d'emergenza si potrà attenuare"

ROMA - Con il 90% di prime dosi somministrate si potrà attenuare lo stato di emergenza. Lo ha detto Walter Ricciardi, consulente del ministro alla Salute Roberto Speranza, in un'intervista a Repubblica. "Sicuramente quella percentuale ci porrà in una condizione di maggiore serenità - aggiunge - . Non è sufficiente a sradicare il coronavirus perché i bambini non sono ancora coinvolti nella campagna ma comunque darà un contributo straordinario alla sicurezza. Già adesso il problema sta diventando individuale e non collettivo, il sistema sanitario non è sotto pressione. Quindi il 90% va bene ma quando si potranno vaccinare anche i bambini dovremo mantenere la stessa copertura sul totale della popolazione". L'obbligo del Green pass "ci permetterà di tornare alla normalità e svolgere in sicurezza le attività al chiuso, alle quali non parteciperanno soggetti infetti e contagiosi". . mgg/red 17-Ott-21 10:11