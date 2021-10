Italiani Over 60 più digitali dopo la pandemia, indagine Readly-YouGov

ROMA - Gli ultrasessantenni italiani sono più digitali dopo la pandemia. Il 60% degli over 60 italiani ammette di utilizzare più agevolmente i dispositivi e le app rispetto all'inizio della pandemia. Videochiamate, shopping e streaming di film i servizi più popolari in questa fascia d'età. Il dato emerge dall'indagine internazionale Readly-YouGov; i "nostri" ultrasessantenni in testa per quanto riguarda la digitalizzazione delle abitudini. Readly, il servizio di abbonamento digitale che consente l'accesso illimitato a circa 5000 riviste italiane e internazionali tramite un'unica app, ha indagato in collaborazione con YouGov come sono cambiate le abitudini digitali degli over 60 nell'ultimo anno e mezzo e che cosa si aspettano quando la pandemia sarà finita. Il 60% degli italiani oltre i 60 anni conferma che il proprio stile di vita è diventato più digitale nei mesi di lockdown.

Nell'ordine, i "nostri" ultrasessantenni si sono dedicati maggiormente nell'ultimo anno e mezzo a videochiamate (34%), allo shopping online (28%), alla visione di film in streaming (21%) e alla lettura di libri, riviste e quotidiani in digitale (19%). In questa fascia d'età, inoltre, il 63% degli intervistati ritiene che il proprio stile di vita continuerà a essere sempre più digitale anche dopo il Covid. Se paragonate alle risposte degli intervistati in altri paesi in cui si è svolta l'indagine, gli ultrasessantenni italiani sono di gran lunga coloro che nel corso della pandemia hanno maggiormente "digitalizzato" le proprie abitudini, contro il 48% degli svedesi, il 44% dei britannici, il 40% degli olandesi, il 38% degli australiani, il 39% degli americani il 25% dei tedeschi. "La pandemia ha portato con sé curiosità e conoscenza su come il mondo digitale può avvicinarci gli uni agli altri, ottimizzare il nostro benessere e facilitare la quotidianità. È molto bello vedere che anche chi è più avanti con l'età scopre le app di lettura come Readly, sia per l'intrattenimento che per informarsi, afferma Marie Sophie Von BIbra, head of growth di Readly per l'Italia. Uscire e viaggiare è ciò che la maggior parte degli italiani con più di 60 anni - il 43% - desidera dopo la pandemia. Seguono le cene con famiglia e amici (20%), la partecipazione ad eventi, come concerti e manifestazioni sportive (14%), incontrare parenti più anziani (4%). (ANSA)