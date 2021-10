Ballottaggi, per exit poll avanti Gualtieri e Lo Russo a Roma e Torino

ROMA - Roberto Gualtieri a Roma e Stefano Lo Russo a Torino sono in netto vantaggio secondo i primi exit poll dei ballottaggi. Parità a Trieste. Ecco il dettaglio: Roma, exit poll Consorzio Opinio Italia per Rai: Roberto Gualtieri 59-63%; Enrico Michetti 37-41%. Torino, dati Quorum/ Youtrend per Sky TG24: Stefano Lo Russo (centrosinistra) 53-57%, Paolo Damilano (centrodestra) 43-47%. Trieste, Consorzio Opinio Italia per Rai: Roberto Dipiazza (centrodestra) 48-52%; Francesco Russo (centrosinistra) 48-52%. . sat/red 18-Ott-21 15:29