Stellantis, con Thef Charging partnership per network ricarica in Europa

TORINO - Stellantis (tramite la societa' FCA Italy S.p.A. e il coordinamento della Business Unit e-Mobility) e TheF Charging hanno firmato una partnership per la realizzazione in Europa di un network di ricarica pubblico accessibile a tutti i veicoli elettrici e che riservi condizioni esclusive per i clienti Stellantis. L'autonomia e la ricarica pubblica sono fattori cruciali per favorire la transizione ad una mobilita' piu' sostenibile attraverso l'adozione su larga scala dei veicoli BEV e PHEV, in linea con il pacchetto "Fit for 55" presentato dalla Commissione Europea lo scorso 14 luglio 2021, i cui obiettivi sono, tra gli altri, ottenere il 100% di auto a zero emissioni immatricolate a partire dal 2035 e installare punti di ricarica pubblici ad intervalli regolari. Con l'intento di realizzare un vasto network europeo che favorisca la mobilita' elettrica ed elettrificata, e con una grande attenzione all'ottimizzazione dell'esperienza utente, le due societa' hanno quindi identificato in tutta Europa oltre 1.000 proprietari o gestori di localita' in grado di soddisfare le principali necessita' di ricarica dei clienti: strutture in centro citta', strutture dedicate ai bisogni primari (ospedali, scuole) e ai trasporti (aeroporti, stazioni ferroviarie, porti), al tempo libero (shopping, centri sportivi, hotel, ristoranti) e alla grande distribuzione, per un totale di oltre 15.000 sedi in Europa e due milioni di posti auto. Tali localita' saranno parte del network di ricarica che Stellantis e TheF Charging svilupperanno e promuoveranno in collaborazione almeno fino al 2025. L'inaugurazione del network avverra' entro il 2021 con l'installazione delle prime stazioni di ricarica quick in Italia, quindi la rete si espandera' in tutta Europa. Nel contesto dell'accordo di cooperazione, Stellantis e TheF Charging perseguono inoltre l'obiettivo di realizzare un network di ricarica che offra energia "carbon free", con l'ambizione di estendere questo approccio all'intera catena del valore. La collaborazione con TheF Charging si inserisce nella strategia piu' ampia del gruppo Stellantis, annunciata durante l'EV Day lo scorso 8 luglio, volta a favorire e semplificare l'e-mobility ovunque nel mondo grazie ad una gamma completa di soluzioni di ricarica per veicoli elettrificati dedicata a clienti privati, aziende e flotte. L'accordo tra Stellantis e TheF Charging si presenta, nello specifico, come complementare al progetto Atlante. Atlante nasce grazie alla collaborazione di Stellantis con il partner NHOA, finalizzata a realizzare nel Sud Europa la piu' grande rete di ricarica FAST. A tal proposito, la partnership tra Stellantis e TheF Charging coinvolgera' anche, come potenziale fornitore di soluzioni hardware, Free2Move eSolutions, la joint venture tra Stellantis e NHOA dedicata all'offerta di prodotti e servizi per l'e-mobility. L'accordo tra Stellantis e TheF Charging prevede inoltre che le due societa' cooperino costantemente all'aggiornamento dei servizi offerti all'interno del network di ricarica, mettendo a fattor comune il know-how che permettera' di definire soluzioni di ricarica e servizi energetici personalizzati sulla base del business caratteristico del gestore di ciascuna localita'. Nello sviluppo di questi servizi, Stellantis e TheF Charging coinvolgeranno attivamente i clienti, i proprietari ed i gestori delle localita' selezionate, per definire soluzioni su misura per ogni tipologia di sede e clientela. L'obiettivo e' quello di creare un ampio ecosistema a livello europeo che garantisca, sempre, la soddisfazione dei clienti con un'esperienza di ricarica semplice e intuitiva. "Stellantis sta lavorando alla creazione di collaborazioni strategiche per favorire la diffusione della e-mobility, sfruttando non solo le competenze interne ma anche le specializzazioni dei partner, per accelerare l'introduzione sul mercato di nuove tecnologie al passo con i tempi" afferma Anne-Lise Richard, Responsabile della Business Unit e-Mobility Global di Stellantis. "La partnership tra Stellantis e TheF Charging si inserisce in questo contesto con un chiaro obiettivo: garantire la presenza di colonnine in localita' strategiche europee ed offrire la migliore esperienza di ricarica possibile nel tempo". "La partnership con Stellantis da' ulteriore impulso alla realizzazione del nostro network di ricarica in Europa", spiega Federico Fea, Amministratore Delegato di TheF Charging. "Questa collaborazione tecnologica e commerciale permettera', infatti, di generare benefici lungo l'intera catena del valore - aggiunge -: dai nostri clienti, siano essi guidatori di un veicolo Stellantis o meno, che potranno usufruire di servizi innovativi ed in linea con le specifiche esigenze del singolo, ai proprietari delle location che ospiteranno il nostro network, i quali potranno contare su una maggiore affluenza di clientela ad alto valore aggiunto e su un rapporto di partenariato d'eccellenza, basato su trasparenza, personalizzazione dei servizi e collaborazione". . sat/com 19-Ott-21 09:58