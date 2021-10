Snam con Toyota e Caetanobus per sviluppo mobilita' a idrogeno

MILANO - Snam, Toyota e CaetanoBus hanno siglato un protocollo d'intesa con l'obiettivo di avviare una collaborazione ad ampio spettro per promuovere e accelerare l'introduzione di una mobilita' basata sull'idrogeno. Unite dalla convinzione che l'idrogeno ricopra un ruolo fondamentale nel processo di decarbonizzazione dei trasporti, le aziende abbinano le proprie forze e il proprio know-how per esplorare e sviluppare congiuntamente progetti finalizzati a promuovere, abilitare e accelerare l'introduzione della mobilita' a idrogeno, sia per il trasporto pesante, sia per quello leggero. Per Alessio Torelli, Chief Mobility Officer di Snam, "questa collaborazione mira a dare impulso all'utilizzo dell'idrogeno come vettore energetico chiave per abilitare una decarbonizzazione diffusa nel settore della mobilita'. Le sinergie con i produttori di autoveicoli e con il mondo del trasporto pubblico, unite alle competenze distintive di Snam in ambito infrastrutturale, saranno decisive per accelerare lo sviluppo della filiera dell'idrogeno a beneficio degli obiettivi climatici nazionali e globali. Con questo accordo puntiamo a costruire un'alleanza tra operatori del settore energetico e dei trasporti per offrire agli utenti finali soluzioni competitive di mobilita' sostenibile a idrogeno". Luigi Ksawery Luca', Ad di Toyota Motor Italia, dichiara: "Siamo molto lieti di unire le nostre forze con Snam e con CaetanoBus, con i quali condividiamo l'impegno verso un futuro piu' sostenibile. Come Gruppo Toyota siamo da sempre impegnati a livello globale nella realizzazione di una mobilita' sostenibile, che veda nel lungo termine l'utilizzo sempre piu' diffuso di mezzi e soluzioni di mobilita' a zero emissioni, motivo per il quale investiamo da oltre 25 anni sui sistemi di propulsione a idrogeno. Crediamo infatti che l'idrogeno ricopra un ruolo cruciale nel processo di decarbonizzazione della nostra societa'. La presenza di un'adeguata infrastruttura di rifornimento d'idrogeno e' una condizione indispensabile per svilupparne tutto il potenziale per la mobilita'. Per questo sara' essenziale che i principali attori del sistema produttivo e distributivo lavorino in sinergia, e questa intesa si muove esattamente in tale direzione". Patrícia Vasconcelos, Ceo of CaetanoBus, dichiara: "Collaborazioni come questa sono molto importanti perche' uniscono aziende diverse ma che sono accomunate dagli stessi obiettivi e dalla stessa visione del futuro: la decarbonizzazione e una vita migliore per tutte le persone. Questo rappresenta un ulteriore passo verso la realizzazione della societa' dell'idrogeno e la costruzione di una intera catena del valore". L'intesa potra' portare alla definizione di specifici progetti di mobilita' a idrogeno "end-to-end" da realizzare in Italia e in altri paesi d'Europa, a supporto e beneficio delle pubbliche amministrazioni, delle comunita' locali, di imprese e soggetti privati. Le iniziative potranno comprendere l'intera catena del valore dell'idrogeno, dalle infrastrutture per la distribuzione e il rifornimento all'introduzione di flotte di autobus, di mezzi per la logistica e di autoveicoli, grazie anche alla disponibilita' di servizi di mobilita' KINTO del gruppo Toyota. La collaborazione prevede inoltre di svolgere congiuntamente attivita' di analisi, scouting e sperimentazione di soluzioni tecnologiche innovative, nonche' lo sviluppo d'intese in aree non strettamente legate alla mobilita', come l'utilizzo dell'idrogeno come applicazione stazionaria e per applicazioni di cogenerazione. . ads/com 20-Ott-21 12:30