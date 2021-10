Manovra, Salutequita' "Bene aumento fondi, ora nessuno tocchi le risorse"

ROMA - "La notizia dell'incremento del Fondo sanitario e' un'ottima notizia per il Paese e per il Servizio Sanitario Nazionale, che rappresentando la piu' grande opera pubblica per la tutela del diritto alla Salute, la coesione sociale e un volano per l'economia dell'Italia, ha bisogno di essere sostenuto con fatti concreti come questi". Cosi' Tonino Aceti, presidente Salutequita', Organizzazione per la valutazione della qualita' delle politiche per la salute, commenta le notizie sulla prima bozza di legge di Bilancio 2022 appena approvata dal Consiglio dei ministri. "Per troppi anni abbiamo fatto le nozze con i fichi secchi e i risultati catastrofici ce li ha purtroppo presentati tutti il COVID-19. Ora - sottolinea - attendiamo di leggere il testo della manovra e vigileremo su eventuali 'manine' che negli anni passati infilavano nel testo la famosa 'clausola di salvaguardia' vale a dire quel meccanismo per il quale da un lato si sanciva l'incremento delle risorse per poi, dall'altro, contemporaneamente prevedere la possibilita' di tagliarle in corso d'anno per far fronte al famoso 'equilibrio di finanza pubblica'". "Lavoreremo - aggiunge Aceti - per fa si' che l'incremento del Fondo sia finalizzato anche per rendere esigibili in tutta Italia i nuovi Livelli essenziali di assistenza al palo da quasi cinque anni, per il recupero delle liste di attesa a seguito della pandemia, per l'attuazione e l'ammodernamento del Piano nazionale della Cronicita' e per rafforzare e sostenere al meglio il personale sanitario del nostro Paese". "Tutto questo - conclude - e' indispensabile per garantire un SSN piu' accessibile, equo e vicino ai bisogni delle comunita'. Tutti valori che Salutequita' monitora e difende". . fsc/com 20-Ott-21 16:26