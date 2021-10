Flash mob delle hostess ex Alitalia, via le divise: «Nude, senza lavoro e dignità»

ROMA - Singolare flashmob delle hostess Alitalia, scese in piazza per protestare contro «la condizione lavorativa di colleghi e colleghe in seguito all’acquisizione di Alitalia da parte di Ita Airways». Le hostess nel corso del sit-in si sono tolte le proprie divise, simboleggiando il rifiuto di accettare tale situazione, inneggiando poi il coro: «Noi siamo Alitalia». «Siamo venute - hanno spiegato - a esprimere innanzitutto il nostro dolore. La solidarietà va a tutti i nostri colleghi che hanno chiamato in Ita e che sono stati costretti a firmare un contratto aziendale umiliante e mortificante».

«CI HANNO TOLTO LA VITA». Cristina Poggesi, assistente di volo Alitalia dal 1997, si fa portavoce delle hostess in piazza e spiega il significato del gesto: "Rappresentiamo al mondo il dolore e la violenza psicologica che stiamo subendo. È un anno che noi mamme Alitalia non dormiamo. Il 15 ottobre ci hanno tolto la vita, ci hanno tolto la pelle. E, oggi, toglierci la divisa significa proprio questo. Ci hanno tolto tutto. Per noi la divisa è qualcosa che ci rappresenta nel mondo e che abbiamo sempre indossato con grande orgoglio. Ce l'hanno tolta, ci hanno tolto la vita". La richiesta delle lavoratrici è chiara: lavoro, diritti e dignità.

CONTRO IL PIANO INDUSTRIALE DI ITA. Per protestare contro il piano industriale di Ita, hanno sventolato i fazzoletti che portavano al collo, gridando slogan contro il governo e contro la dirigenza dell'azienda di stato. Si sono spogliate di tutto. Una trentina, in tutto, si sono radunate in piazza e hanno dato inizio al flashmob. Disposte in ordine geometrico. Le hostess hanno poi lasciato sulla piazza le loro scarpe. Un richiamo forte e diretto agli Zapatos Rojos de Elina Chauvet, che ha appoggiato la protesta delle donne di Alitalia. Le scarpe rosse contro i femminicidi sono oggi diventate quelle blu delle hostess e testimoniano un'assenza di lavoro, di dignità e di diritti.

