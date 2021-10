Nuovo Mercedes-Benz Citan, in versione furgone e tourer

STOCCARDA (GERMANIA) - Dimensioni esterne compatte combinate con un'ampia spaziosita' ed una elevata capacita' di carico: sono queste le caratteristiche che aprono al nuovo Mercedes-Benz Citan possibilita' di utilizzo differenziate, in particolare nel servizio di consegna e nei servizi operanti nei centri urbani. Disponibile nella versione Furgone e Tourer. Porte scorrevoli ad ampia apertura sul lato sinistro e sul lato destro del veicolo ed un bordo di carico ribassato permettono su richiesta di accedere comodamente al vano di carico semplificando il caricamento delle merci. Ed altrettanto comoda e' la sistemazione che i passeggeri trovano sul Citan Tourer. Oltre alla sua grande funzionalita' e versatilita', il veicolo offre una gamma completa di equipaggiamenti di sicurezza ed un elevato comfort. I prezzi partono da 18.689 Euro per il Citan Furgone e da 21.768 Euro1 per la versione Tourer. . tvi/com 21-Ott-21 16:45