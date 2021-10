Con nuova Citroen e-C4 elettrica comfort ai massimi livelli

ROMA - A bordo di Nuova Citroen e-C4 Elettrica il viaggio diventa un'esperienza indimenticabile, vissuta all'insegna di un comfort ai massimi livelli per tutti i passeggeri. Si inizia dalle sospensioni Citroen con Smorzatori Idraulici Progressivi (Progressive Hydraulic Cushions) pronte a conferire quel tipico ed esclusivo effetto "tappeto volante" in grado di filtrare al meglio le sollecitazioni del fondo stradale. La qualita' dell'assorbimento delle vibrazioni raggiunge un nuovo livello, frutto dei 20 brevetti depositati durante lo sviluppo di queste tecnologiche sospensioni. Ai tradizionali ammortizzatori, Nuova Citroen e-C4 Elettrica aggiunge due smorzatori idraulici alle due estremita': uno che lavora in estensione, l'altro per la fase di compressione, in grado di migliorare l'assorbimento degli urti, garantire fluidita' di marcia ed evitare i bruschi arresti di fine corsa. Ne risulta la sensazione che la vettura sorvoli le imperfezioni del fondo stradale, mantenendo al contempo un comportamento dinamico da riferimento. L'esperienza di comfort risulta poi ulteriormente enfatizzata dai sedili Advanced Comfort, un'innovazione esclusiva Citroen. Ampi ed avvolgenti, questi sedili invitano subito a prendere posto trasmettendo comfort, benessere e sostegno. Grazie a una schiuma poliuretanica ad alta densita', sia sullo strato superficiale che nella parte strutturale piu' interna, garantiscono il massimo comfort posturale e dinamico, garantendo eccellente isolamento dalla strada e dalle sue imperfezioni e ottimo sostegno in tutti gli usi, anche nei lunghi viaggi. L'attenzione con cui e' stato sviluppato l'abitacolo coinvolge anche i passeggeri posteriori, grazie al miglior spazio del segmento per le ginocchia in seconda fila (198 mm), capace di accogliere comodamente anche i passeggieri piu' alti. Spazio che si ritrova anche nel bagagliaio, diviso in due zone per un pratico posizionamento del cavo di ricarica. Si tratta complessivamente di 380 litri disponibili fino alla cappelliera, che diventano 1.250 fino al tetto nella configurazione due posti. Un'altra specificita' di Nuova Citroen e-C4 Elettrica e' rappresentata dai cerchi in lega da 18" Crosslight diamantati, sviluppati appositamente per ridurre le vibrazioni e potenziare ulteriormente il comfort di bordo. La luminosita' di Nuova Citroen e-C4 Elettrica rappresenta un ulteriore elemento che contribuisce a immergere i passeggeri in un ambiente sereno e accogliente. Dotata di una generosa superficie vetrata di 4,3 metri quadri, Nuova Citroen e-C4 Elettrica offre un grande tetto panoramico in vetro apribile elettricamente, che inonda di luce l'abitacolo. Tutte queste caratteristiche vengono ulteriormente amplificate dalla motorizzazione 100% elettrica che potenzia il benessere a bordo grazie alla sua silenziosita' di funzionamento e fluidita' di movimento, per una mobilita' in classe e-comfort, con zero rumore, zero vibrazioni, zero passaggi bruschi, zero stress. . ads/com 26-Ott-21 14:36