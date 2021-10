Suzuki, con "Non rinunci a niente" l'acquisto e' flessibile

TORINO - Per la voglia di vivere in liberta' le proprie passioni, Suzuki propone una soluzione finanziaria flessibile e dinamica, che consente di programmare le spese per l'acquisto di una due ruote e iniziare a pagare dopo quattro mesi. Tra le varie iniziative in corso spicca quella che ha come slogan "Non rinunciare a niente!" e che fino alla fine dell'anno offre l'opportunita' di acquistare una moto o uno scooter attivando un finanziamento pratico e conveniente, con la scadenza della prima rata a quattro mesi. E' una iniziativa studiata in collaborazione con Findomestic che puo' essere sfruttata per tutti i modelli del listino Suzuki Moto. Questa formula d'acquisto consente di finanziare qualsiasi importo da 2.000 euro in su e prevede una durata di 48 mesi. Il cliente potra' decidere la cifra da finanziare e se versare o meno un anticipo che potrebbe essere la valutazione di un usato dato in permuta. Quale che sia l'importo da restituire, il piano si distribuisce sempre su quattro anni e prevede il pagamento della prima rata posticipato di quattro mesi rispetto alla firma del contratto. Per il semestre successivo sono quindi fissate rate mensili di entita' ridotta, ciascuna pari all'1% dell'importo finanziato, le restanti 42 rate avranno un importo costante. Se si volesse acquistare la nuova GSX-S1000GT, si potra' finanziare l'intero importo, a fronte di un prezzo di listino di 15.890 euro f.c. si dovrebbero versare sei rate mensili da 159,80 euro a partire da febbraio 2022 e 42 rate successive da 404 euro. (A tali importi andrebbero sommate le imposte di bollo e le spese di incasso e di gestione, oltre alle spese per l'invio delle comunicazioni periodiche e i relativi bolli). "Non rinunciare a niente!" e' un piano di finanziamento ulteriormente interessante: infatti nel contratto potranno essere inseriti anche servizi accessori, come l'estensione della garanzia, alcuni prodotti assicurativi e pacchetti di manutenzione programmata. Un finanziamento di questo tipo rappresenta una soluzione funzionale e flessibile per il cliente, il quale potra' godersi da subito la nuova moto in massima serenita'. La sequenza dei pagamenti garantisce rate agevolate fino alla prossima estate e quindi la possibilita' di pianificare in modo piu' preciso le uscite future, riducendo il rischio di spese impreviste. . tvi/ads/com 26-Ott-21 14:38