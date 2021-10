Renault, Nuova serie speciale Twingo Urban Night

ROMA - Renault presenta una una nuova serie limitata della Twingo E-Tech Electric, la Urban Night. La nuova versione presenta un look unico e una personalita' dinamica, ispirata alla cultura urbana, alla street art e alla notte. Basata sul livello di equipaggiamento Intens, Twingo E-Tech electric Urban Night e' disponibile in quattro tinte: Bianco Dreams, Bianco Quarzo, Cosmic Grey e Nero Etoile'. Il suo look esterno e' caratterizzato da specifici stripping Urban Night (bianchi o neri), combinabili tono su tono o a contrasto con la tinta della carrozzeria. Due le versioni di questa personalizzazione: un "light stripping" disponibile di serie sul montante C, e in alternativa un "full stripping" in opzione che copre il tetto e le porte posteriori. Twingo E-Tech electric Urban Night si distingue per ulteriori dettagli specifici: cerchi in lega da 16" diamantati neri, griglia calandra con inserti bianchi e firma "Urban Night X" sulle scocche dei retrovisori. All'interno propone una personalizzazione nero lucida della plancia con lo sticker speciale "Urban Night X" e soglie porta Urban Night. I sedili sono proposti con sellerie nere con bordo bianco e una striscia bianca firmata "Urban Night X" al centro degli schienali anteriori. Inoltre, per consentire al conducente di restare perfettamente connesso all'ambiente, propone: navigazione con servizi connessi, Lane Departure Warning (avviso superamento corsia), caricatore smartphone wireless e parking camera con sensori a ultrasuoni. Gli ordini di Twingo E-Tech electric Urban Night sono aperti, in Italia con un prezzo chiavi in mano a partire da 25.500 euro Iva inclusa. . tvi/ads/com 26-Ott-21 14:41