Helbiz Kitchen, al via partnership con il Gruppo Sanpellegrino

MILANO - Helbiz Kitchen, business unit di Helbiz (HLBZ) leader mondiale nella micromobilita' e primo nel suo settore ad essere quotato al Nasdaq, annuncia la sua partnership con il Gruppo Sanpellegrino, conosciuto in tutto il mondo per la qualita' dei suoi prodotti. Grazie alla nuova collaborazione, all'interno dell'app Helbiz sara' possibile acquistare Acqua Panna e S. Pellegrino, le acque del fine dining internazionale. Ambasciatrici del gusto e dello stile italiano, Acqua Panna e S. Pellegrino sono presenti da sempre sulle migliori tavole di oltre 150 paesi in cinque continenti. "La storia di S. Pellegrino e' la storia di un'icona, simbolo di eccellenza, eleganza e stile, ambasciatrice dell'arte di vivere all'italiana e della sua proverbiale convivialita' - si legge in una nota -. Il naturale connubio con il mondo del fine dining oggi si riafferma e va oltre, grazie alla partnership con Helbiz Kitchen, perche' il cibo e' piu' che mai fenomeno sociale, culturale, creatore di momenti di condivisione. Acqua Panna, acqua oligominerale piatta la cui sorgente era gia' nota nel '500 e si trova nei pressi di Scarperia, in provincia di Firenze, si distingue per il suo gusto inconfondibile, equilibrato e rinfrescante, assai gradevole al palato; e' perfetta per accompagnare i piatti leggeri dalle caratteristiche gusto-olfattive delicate". "Helbiz Kitchen si avvale dei migliori fornitori con l'obiettivo di offrire ai propri clienti prodotti di qualita'. Questo e' il legame alla base della partnership con il Gruppo San Pellegrino", prosegue la nota. "Avere al nostro fianco un Gruppo di fama internazionale come Sanpellegrino, e' per noi motivo di orgoglio. La qualita' di quest'azienda non ha bisogno di presentazioni e riflette l'attenzione ai dettagli su cui si basa l'esperienza culinaria di Helbiz Kitchen", ha commentato Rossella Di Dio, CEO di Helbiz Kitchen. "Fra le varie iniziative che stanno concretamente contribuendo a dare nuovo impulso alla ripresa e alla trasformazione del settore della ristorazione c'e' l'interessante progetto di Helbiz Kitchen - ha commentato Giacomo Giacani, Marketing Manager del Gruppo Sanpellegrino -. Una realta' giovane e dinamica che abbiamo scelto di sostenere con entusiasmo, in coerenza con le iniziative messe in campo da Sanpellegrino per favorire la ripresa del mondo della ristorazione in tutte le sue espressioni". Le ordinazioni su Helbiz Kitchen sono attive per 12 ore al giorno, dalle 11 alle 23, 7 giorni su 7, attraverso l'app Helbiz. Grazie a un'unica app, oltre a scegliere il mezzo migliore di micromobilita', con un unico ordine e un'unica consegna, i clienti potranno avere a domicilio tutte le 6 specialita' gastronomiche di Helbiz Kitchen. . sat/com 26-Ott-21 14:52