Castel Goffredo: prende a forconate l’ex affittuario, arrestato

CASTEL GOFFREDO - I Carabinieri di Castel Goffredo nella nottata hanno tratto in arresto un uomo del luogo poiché colto in flagranza dei reati di lesioni personali aggravate e porto di armi/oggetti atti ad offendere. Nella tarda serata di ieri i militari, coadiuvati dai colleghi di Piubega sono intervenuti in un casolare di campagna di proprietà di un 61enne pensionato, il quale poco prima, a seguito di un diverbio scaturito per futili motivi, ha aggredito l’ex affittuario colpendolo con un forcone all’avambraccio e cagionandogli lesioni, successivamente refertate presso l’ospedale di Castiglione delle Stiviere, giudicate guaribili in 30 giorni. L'aggressore è stato subito fermato ed accompagnato in Caserma dove è stato dichiarato in arresto. Poi è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. Una lite come tante tra affittuario e proprietario di casa degenerata e scaturita in un fatto gravissimo che, fortunatamente, non ha avuto un epilogo drammatico.