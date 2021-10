Covid, 4.598 nuovi positivi e 50 decessi

ROMA - Nuova crescita dei casi Covid in Italia. Secondo il bollettino del ministero della Salute i nuovi positivi sono 4.598, in crescita di 544 unita' a fronte di un numero inferiore di tamponi processati, 468.104, che fa risalire il asso di positivita' poco sotto l'1%, esattamente allo 0,98%. Crescono leggermente i decessi (+2) toccando un numero totale di 50. I guariti sono 4.226, gli attualmente positivi crescono di 319 unita', toccando un totale di 75.365. Sul fronte ospedaliero, crescono i ricoveri nei reparti ordinari, con 2.615 degenti ospitati (+11), mentre sono stabili le terapie intensive a 341 con 27 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 72.409 persone. La Campania e' la prima regione per numero di contagi (592), seguita da Veneto (539) e Lombardia (513). . tai/ads/red 27-Ott-21 17:19