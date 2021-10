Art4ART, nuovo Day hospital di Radioterapia oncologica del Gemelli

ROMA - Si chiama Art4ART ed e' il nuovo Day Hospital e Degenza per l'Interventistica Radioterapica e la Radioterapia Metabolica del Centro di Radioterapia Oncologica 'Gemelli ART' della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma, in collaborazione con l'Associazione 'Attilio Romanini'. L'idea alla base del progetto e' di rivestire di bellezza, in tutte le sue declinazioni, i trattamenti oncologici di ultima generazione, come l'Advanced Radiation Therapy. Un 'esperimento' che si basa su tante evidenze scientifiche. Sono infatti ormai numerosi gli studi che, in vari campi della medicina, dimostrano come l'arte e la bellezza abbiano di per se' un potere curativo. "Grazie al progetto 'Art4ART' i pazienti potranno estraniarsi dalla situazione contingente e respirare un po' di bellezza anche dentro le mura di un ospedale - ha detto il ministro della Cultura Dario Franceschini -. Durante la pandemia abbiamo capito, infatti, cos'e' l'Italia senza cultura, senza la gioia nelle piazze e nelle strade e quanto sia importante nella societa' respirare bellezza e trarre energia nella sua visione. Questa e' un'altra iniziativa del Policlinico Gemelli che dimostra una grande capacita' di visione, di immaginazione e di essere sempre un po' avanti e che molti dovranno imitare in Italia e nel mondo". "Un'iniziativa quella di Art4ART - ha commentato Alessio D'Amato, assessore alla Sanita' della Regione Lazio - che inserisce, all'interno del percorso terapeutico, la bellezza, rappresentata in questo caso dall'arte, come elemento per il recupero del benessere psico-fisico del paziente, nel momento in cui affronta un percorso importante, come quello del contrasto alla patologia oncologica, della radioterapia. Ed e' particolarmente lodevole che iniziative di questo genere vengano prese anche in un momento ancora cosi' drammaticamente caratterizzato dall'ansia e dall'incertezza. Oggi il Gemelli inaugura una nuova frontiera, che coniuga la scienza medica con l'arte". "Siamo davvero orgogliosi - afferma il professor Marco Elefanti, direttore generale di Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS - di poter offrire ai nostri pazienti questo esempio eccellente di umanizzazione di cure ad altissimo contenuto tecnologico, come quelle di Gemelli ART. Rendere i trattamenti piu' a misura d'uomo, perseguendo sempre l'eccellenza delle cure e' il binomio che da sempre caratterizza le attivita' di Fondazione Policlinico Gemelli e che, con il progetto Art4ART, raggiunge una delle sue espressioni piu' alte". "Il principale obiettivo di Art4ART, un'esperienza unica al mondo - afferma il professor Vincenzo Valentini, direttore di Gemelli ART (Advanced Radiation Therapy) e vicedirettore scientifico della Fondazione Policlinico Gemelli - e' di ingaggiare la sfera emotiva dei pazienti, che sono spesso provati dallo stress e dalla preoccupazione della malattia, per raggiungere il miglior risultato di cura. E' un esempio di 'welfare culturale', un modello integrato di promozione del benessere e della salute, attraverso le arti visive, performative e il patrimonio culturale". E allora ecco la sala della chemioterapia trasformata in un'esperienza immersiva sulle Alpi o su una spiaggia tropicale; opere d'arte e grandi affreschi che 'cancellano' le pareti e i corridoi dell'ospedale per accogliere il paziente in un ambiente rilassante e pieno di bellezza. Grandi schermi ad alta definizione, nella sala d'accoglienza 'Odeon' che con le loro immagini trasportano il paziente verso un altrove rasserenante. Le note di un pianoforte o di un'orchestra sinfonica si insinuano preziose negli interstizi dell'attesa o nei tempi di somministrazione delle cure, accarezzando l'anima dei pazienti. Anche le poltrone del Day Hospital sono contrassegnate dal nome e dal colore di un fiore, non piu' dalla freddezza di un numero. E in un posto del genere non poteva mancare la natura, quella vera, disposta lungo una serie di serre verticali, che offrono al paziente l'esperienza rilassante del verde. "Sono tanti 'semi di bellezza' - commenta il professor Valentini - che daranno al paziente la possibilita' di ricaricare il suo spirito e di trovare nuove energie per affrontare il suo percorso di cura. Ad ogni paziente verranno inoltre regalati all'inizio della terapia dei semi; noi sappiamo quanto durera' il trattamento e con Confagricoltura abbiamo selezionato semi di piante che fioriranno dopo 2, 4 o 6 mesi, un tempo pari alla durata della terapia. Il messaggio che vogliamo dare con questo gesto e' che l'inverno esiste. Ma dopo c'e' sempre una primavera. E' l'augurio di una nuova vita quello che vogliamo offrire ai nostri pazienti, dopo questa parentesi che hanno percorso insieme a noi". Fruibile sia in ospedale che a casa, questo progetto ha tre caratteristiche principali. La prima e' la connessione, il paziente puo' cioe' rimanere in collegamento con il personale sanitario, con i volontari e, volendo, con altri pazienti. La seconda e' l'intrattenimento: il paziente, attraverso uno schermo o un tablet puo' trascorrere le ore di permanenza in ospedale per le terapie, guardando un film, assistendo ad un concerto o visitando virtualmente un luogo d'arte o una mostra. Potra' anche 'partecipare' ad una lezione nel laboratorio di un artista o 'viaggiare' verso luoghi naturali di straordinaria bellezza. L'ultima caratteristica connotante Art4ART e' la ricerca: grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale dei quali e' dotata la piattaforma digitale, sara' possibile mettere in relazione i dati clinici del paziente con le esperienze artistiche o i contenuti digitali da lui prediletti, per verificare se l'esposizione immersiva all'arte e all'intrattenimento possano avere delle ricadute misurabili sugli outcome del trattamento; in particolare, nel breve termine verranno studiate tolleranza alle terapie e compliance del paziente, mentre a lungo termine si valutera' l'impatto sul controllo della malattia e sulla sopravvivenza.