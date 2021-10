Consegne di farmaci, da UPS servizio ad alta tecnologia in tutta Europa

ROMA - UPS Healthcare annuncia l'espansione del suo servizio UPS Premier in tutta Europa, per soddisfare le esigenze in evoluzione delle spedizioni healthcare critiche, sensibili al tempo e alla temperatura. Servizio espresso di consegna ad alta tecnologia, UPS Premier potenzia la movimentazione dei pacchi di piccole dimensioni attraverso un sistema di sensori avanzato che garantisce un percorso prioritario nel network globale di UPS. Grazie a una gestione altamente specializzata con tracciabilita' e controllo potenziati, la tecnologia dei sensori di nuova generazione localizza i pacchi entro circa 3 metri dalla loro posizione in qualsiasi punto del network UPS. "Dai nuovi farmaci biologici ai dispositivi medici impiantabili, i nostri clienti, stanno innovando i loro prodotti come mai prima d'ora: con cio' sorge la necessita' di livelli di servizio quasi perfetti" ha affermato Monica Alvarado, Europe Marketing Director di UPS Healthcare. "Grazie a questo servizio ad alta tecnologia, saremo in grado di classificare e identificare le spedizioni healthcare prima che lascino le mani dei nostri clienti, offrendo loro controllo, tracciabilita' e affidabilita' senza precedenti lungo la filiera". Le innovazioni nei farmaci biologici e speciali e nella medicina personalizzata richiedono una logistica di precisione per consegnare i farmaci critici per i pazienti con puntualita' e alla temperatura adeguata. Il mercato globale dei farmaci terapeutici biologici e' destinato ad aumentare da 285,5 miliardi di dollari nel 2020 a 421,8 miliardi di dollari entro il 2025. "Il lancio di UPS Premier in Europa e' un altro esempio dell'impegno dell'azienda nella logistica del settore healthcare - si legge in una nota -. Nel 2021, UPS Healthcare ha investito in oltre 36.000 m2 di spazio refrigerato conforme agli standard GMP con refrigeratori e congelatori per la catena del freddo in nuove strutture dedicate, inclusi Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Paesi Bassi e Germania. Queste facility sono in grado di supportare lo stoccaggio di prodotti biologici da 2°C fino a -80°C e si aggiungono all'attuale milione di metri quadrati di spazio di magazzino healthcare in 34 paesi. UPS Premier ha avuto un ruolo fondamentale nella consegna dei vaccini negli Stati Uniti. A livello globale, UPS Healthcare ha consegnato piu' di 800 milioni di dosi di vaccino con una puntualita' del 99,999% in oltre 100 paesi". . abr/com 29-Ott-21 11:36