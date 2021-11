Green pass, Garante Privacy avvia indagine su app pirata

ROMA - "Diversi produttori e sviluppatori, anche di altri Paesi, hanno messo a disposizione sugli store on line app per la verifica del Green pass che consentono a chi le scarica, inquadrando il QR Code, di leggere dati personali e perfino dosi o tamponi effettuati. In alcuni casi le app richiedono anche una registrazione per il download e trasferiscono i dati a terzi". Lo segnala il Garante Privacy ricordando che l'App Verifica C19 rilasciata dal ministero della salute è l'unico strumento utilizzabile per garantire la privacy delle persone. E annuncia l'avvio di un'indagine sulle app green pass non in regola. (ANSA)