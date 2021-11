Concorsi internazionali di Musica, premiati 3 giovani talenti italiani

MILANO - Tre giovani musicisti italiani si sono classificati ai primi posti al concorso Paganini di Genova ed al concorso Chopin di Varsavia. Non succedeva da anni. Si tratta di Giuseppe Gibboni, 20 anni, violinista, primo premio al concorso Paganini di Genova, Alexander Gadjiev 27 anni, pianista, secondo premio al concorso Chopin di Varsavia, e Leonora Armellini, 29 anni, quinto premio nello stesso concorso. Inoltre, molti finalisti del concorso Chopin hanno suonato su un pianoforte Fazioli, interamente costruito in Italia. Lo rende noto Gianluca Scandola, direttore artistico dei Cameristi della Scala di Milano. "Si tratta - sottolinea - di un risultato molto importante per la cultura musicale del nostro paese, che si conferma ai primi posti al mondo per il livello dei suoi talenti e che può vantare, oltre a queste punte di eccellenza, molti giovani musicisti di altissimo livello che, se aiutati e sostenuti, potranno tramandare una tradizione esecutiva di altissimo prestigio. I nostri migliori auguri ai giovani solisti, e un abbraccio affettuoso a Leonora, con la quale abbiamo avuto la gioia più volte di fare musica insieme". . vbo/com 01-Nov-21 19:09